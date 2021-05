In beeld – Kim Polling

ZEVENHUIZEN – De Olympische droom van judoka Kim Polling is geëindigd in een deceptie. Niet Polling, maar Europees kampioene Sanne van Dijke gaat komende zomer naar de spelen in Tokio. Dat besliste de Nederlandse judobond vorige week. Daarbij keek de selectiecommissie naar de behaalde medailles tijdens de kwalificatieperiode van drie jaar, de resultaten tegen judoka’s uit de mondiale top 10 en de positie op de wereldranglijst.

Op haar Facebookaccount reageert Polling teleurgesteld. ‘Vier operaties en een pandemie. Dat mijn #roadtotokyo anders is verlopen dan ik van tevoren had verwacht is nogal een understatement,’ schrijft zij. Polling is ervan overtuigd dat zij heeft laten zien de beste Nederlandse judoka te zijn, althans tijdens dat deel van het kwalificatietraject waaraan zij mee kon doen. De judobond dacht daar echter anders over. Waar Polling zich nu op zal richten is nog onduidelijk. ‘Ik zal nu eerst even de tijd nemen om dit te verwerken en dan zullen we zien wat dit jaar nog brengt,’ zo besluit zij haar bericht.