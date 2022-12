TOLBERT – Motorrijder Lars ter Veld is op zoek naar sponsors. Zijn motorsportcarrière gaat al net zo snel als hij rijdt; afgelopen jaar werd hij tweede in het Nederlands kampioenschap. Het is nu tijd voor een volgende stap. Zijn vader Jelmer legt uit waarom: ‘Hij reed in de open 125 cc klasse. Deze wordt door de KNMV vervangen door de standaard 125 cc klasse. Het verschil is dat je in de open klasse zelf mag weten op wat voor merk motor je rijdt. Daarnaast mag je aanpassingen doen aan je motor. In de standaard 125 cc klasse zou hij een stap terug moeten doen. Daarom wil hij nu naar de Yamaha R3 cup, waar hij een andere motor voor nodig heeft. Hij heeft al sponsoren, maar nog niet genoeg. Om goed te kunnen rijden moet hij extra sponsoren hebben. Mensen die willen sponsoren worden op de hoogte gehouden van zijn prestaties, worden genoemd met naam en logo in de artikelen die hij op sociale media plaatst en eventueel op de motor en regelmatig zijn er vrijkaarten voor races.’ Op 15 december is er een informatiebijeenkomst in Sportcafé Sportcentrum Leek. De inloop is vanaf 20:00, om 20:45 geeft Lars een presentatie. Aanmelden: larsterveldracing@gmail.com.