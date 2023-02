In Beeld:  Maaike Verweij

Marathonschaatster Maaike Verweij uit Veenhuizen is deze winter goed bezig tijdens de marathon schaatswedstrijden in ons land. De voor Zaanlander kaas rijdende Verweij staat bovenaan in het klassement van de dames. Verweij rijdt in het team van coach Jillert Anema met onder meer Irene Schouten en Marijke Groenewoud. Op dit moment rijdt ze op de Weissensee in Oostenrijk. Zaterdag 28 januari is ze bij het Open Nederlands kampioenschap na 80 kilometer 5e geworden. Maandag 30 januari is ze in de Aart Koopmans Memorial als 2e geëindigd. Woensdag wordt ze in de Alternatieve Elfstedentocht als 23e geklasseerd. ‘In de laatste bocht lag ik op de 2e plek. Ideaal om de sprint voor de winst aan te gaan. Plotseling lag ik op het ijs en was een goede klassering om zeep geholpen.’ Afgelopen weekend heeft ze een 10e plaats op de 3 kilometer bij de NK afstanden behaald. Zondag eindigde Maaike als 5e op de 5 kilometer. Op de massastart deed ze ontzettend veel afstopwerk om Irene Schouten aan de overwinning te helpen. Zelf eindigde Maaike op een 10e plaats. Na een zware natuurijs week kon Maaike op een prima NK afstanden terugkijken. De komende 2 weken is ze in Nederland alwaar ze zich gaat voorbereiden op natuurijs wedstrijden in het Zweedse Lulea.