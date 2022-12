In Beeld – Maaike Verweij

VEENHUIZEN – Het was nog even spannend waar de eerste marathon op natuurijs zou worden gehouden, maar dat hij zou worden gehouden was inmiddels wel duidelijk. ‘Ik hoopte dat het in het noorden zou zijn en dat kwam gelukkig uit,’ zegt Maaike Verweij, die nooit eerder in Burgum schaatste. Dat ze er nooit eerder schaatste maakte blijkbaar niet uit, want na een eindsprint liet ze haar concurrenten achter zich en won ze de marathon. Een extra voorbereiding was niet nodig, ze hield er alleen rekening mee door niet te zwaar te trainen op dinsdag. Helaas voor haar is de dooi alweer ingevallen. ‘Ik hoopte echt dat donderdag nog eentje achteraan zou komen, dan zou ik die ook rijden. Maar vrijdag en zaterdag worden er marathons op kunstijs gereden, en die ga ik ook rijden.’

Door de vroege vorst wordt de Elfstedentocht iets minder onmogelijk. ‘Dat heb ik ook gehoord! Ik ben 21 en heb nog nooit meegemaakt dat die gereden werd, en ik heb het er wel eens met andere schaatsers over. Het voelt bijna als een sprookje. Maar áls hij gereden wordt, dan ben ik erbij!’

Wat ze liever doet, rijden op kunstijs of op natuurijs weet ze niet: ‘Ik vind beide fijn. De ambiance van natuurlijs is natuurlijk heel fijn. Al dat publiek dat eromheen staat, de sfeer. Maar ik houd ook van een mooi snelle kunstijsbaan.’