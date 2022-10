In Beeld: Marieke Vaandrager

HOOGKERK – Marieke Vaandrager van Hondensport Hoogkerk is met haar Rottweiler teef Ziva (9 jaar) op 17 oktober tot Wereldkampioen Speurhond 1 uitgeroepen. Er deden 8 deelnemers mee in deze klasse. Marieke en Ziva verdienden maar liefst 97 punten van de 100 punten en bleken hiermee een klasse apart. De IFR FH/IGP World Championship 2022 vond plaats in het Franse Aniche. Om überhaupt aan de kampioenschappen te mogen meedoen moeten alle deelnemers zich eerst kwalificeren. Tijdens dit zoekprogramma voor honden moet een hond 4 voorwerpen op een weiland of akkerland opzoeken. De voorwerpen liggen op een spoor van ongeveer 1200 passen met daarin 6 hoeken. Daar doorheen ligt een nepspoor die de hond niet mag volgen. Alsof het nog niet moeilijk genoeg is moet het spoor 180 minuten oud zijn. Dit betekent dat een onbekende persoon het spoor 3 uren eerder heeft uitgelopen. Marieke heeft sinds de zomer zo vaak mogelijk geoefend op akkerlanden. Op dinsdagavond klonk het Wilhelmus in Frankrijk en werden Marieke en Ziva gehuldigd. Hondensport Hoogkerk is ontzettend trots op hun clubgenoot. Nog nooit eerder heeft deze club een Wereldkampioen in Speuren geleverd, en wat nog unieker is, Marieke en Ziva hebben ook al eens deelgenomen aan de Wereld Kampioenschappen IGP/IPO enkele jaren geleden. Ondanks dat het met de Hondensport in Nederland niet zo goed gaat is dit een echte opsteker. Marieke en Ziva zijn een toonbeeld van hoe met plezier samenwerken loont in een hechte club.