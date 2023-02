In Beeld – Marten Vogt 

Op zaterdag 11 maart is het dan zover. Veenhuizen krijgt een Beweegpark op het speelveld aan de Leemakkers, hoek Broeningererf. De opening van het Beweegpark is om 13.00 uur. Een werkgroep van sportieve enthousiaste inwoners van het dorp bestaat uit Ans Greving en Elisa ten Hof. Marten Vogt is als sportcoach van Welzijn in Noordenveld betrokken bij dit initiatief.

‘We hebben er met z’n drieën hard aan getrokken om dit project van de grond te krijgen. Nu het dan uiteindelijk gelukt is kunnen we spreken van een mooi succes. Het Beweegpark is zeker voor het dorp Veenhuizen een aanwinst. Er is enthousiasme en wij zijn superblij met de realisatie. Uit een onderzoek onder bewoners kwam al eerder naar voren dat er positief gereageerd werd op onze plannen. Het Beweegpark is voor iedereen vrij toegankelijk. Het is voor jong en oud. Lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht, wat wil je nog meer.’

Financiële steun kwam er onder andere van de gemeente, de Rabobank en de Postcodeloterij. Tijdens de opening zullen de beweegtoestellen gepresenteerd worden, zal er uitleg zijn en kan er alvast gebruik van worden gemaakt. ‘We nodigen iedereen dan ook uit om op 11 maart aanwezig te zijn. We hopen dat er veel gebruik van zal worden gemaakt,’ aldus Marten Vogt.