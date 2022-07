In Beeld – Mathijs Euwema

NOORDENVELD – Onlangs heeft het bestuur van Welzijn in Noordenveld Mathijs Euwema benoemd als directeur van de welzijnsorganisatie. Hiermee wordt een periode afgesloten waarin Teun de Vries als interim-directeur functioneerde. Het bestuur ziet in Mathijs Euwema een directeur die WiN kan ondersteunen richting de toekomst. WiN is een brede lokale welzijnsorganisatie waarin buurtwerk, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk, opbouwwerk, jongeren, sport en cultuur zijn ondergebracht. WiN richt zich op alle inwoners van de gemeente, maar is met name gericht op kwetsbare doelgroepen waarbij preventie voorop staat. Bij WiN zijn momenteel 14 mensen werkzaam.

Mathijs Euwema is een Groninger in hart en nieren, kent het bredere welzijnswerk vanuit verschillende eerdere functies. ‘Ik heb gewerkt voor Stichting Welzijn in Dantumadeel, VluchtelingenWerk Haren en internationaal voor o.a. War Child. Ik kijk er naar uit om samen met het professionele en zoals ik heb gemerkt, bevlogen team van WiN, het welzijn van de Noordenvelders verder te vergroten,’ aldus Mathijs Euwema.

WiN wil in de gemeente Noordenveld ook in de komende jaren graag het brede welzijnswerk gestalte blijven geven. Hiervoor zijn gesprekken gaande met college en gemeenteraad. Wie nader kennis wil maken met Mathijs Euwema kan hiervoor contact opnemen met het Servicebureau van WiN 050 317 65 00 of service@stwin.nl.