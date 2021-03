In Beeld – Moric van der Lei

Korfbalvereniging Sparta uit Zevenhuizen heeft het contract van de 25-jarige hoofdtrainer Moric van der Lei verlengd.

De uit Roden afkomstige coach werd in het voorjaar van 2019 aangesteld en presteert sindsdien goed met de Zevenhuisters. Sparta promoveerde met zowel het eerste als het tweede team naar de (reserve) 2e klasse in de zaal. Ook op het veld gaat het de ploeg van Van der Lei goed af. Het eerste team staat momenteel tweede achter de Flamingo’s uit Buitenpost. Vanwege de coronapandemie ligt de korfbalcompetitie op dit moment echter stil en het is de vraag of deze dit seizoen nog wordt hervat.

Moric: ‘Ik ben blij dat ik bij Sparta de kans krijg om door te groeien. Het kampioenschap en de promotie naar de 2e klasse hebben we vorig seizoen afgedwongen. Ik ben benieuwd hoe ver wij als selectie kunnen komen in de 2e klasse. Als gehele selectie moeten we deze uitdaging aangaan, want we zullen elkaar écht nodig hebben.’

Ook het bestuur en de technische commissie van Sparta zijn blij met de verlenging van Van der Lei en zien het volgende seizoen met vertrouwen tegemoet.