In beeld – Natalie Straatman

RODEN – Directeur Natalie Straatman gaat Theater De Winsinghhof verlaten. Per 1 oktober heeft zij een nieuwe baan en wordt zij directeur van Schouwburg Ogterop in Meppel.

In 2018 werd Straatman directeur van het theater in Roden. Op dat moment bevond De Winsinghhof zich in een roerige periode. Het theater en Museum Havezate Mensinge werden van elkaar gescheiden en een reorganisatie volgde, wat niet door iedereen werd begrepen. Als directeur/programmeur van De Winsinghhof lukte het Straatman om de rust weer terug te brengen. Zij haalde zelfs Youp van het Hek naar het kleinste theater van het Noorden. Daarnaast werd Straatman voorzitter van de verenigde noordelijke schouwburgdirecties en adviseur voor de Raad van Cultuur op theatergebied, het orgaan dat de minister adviseert over cultuurbeleid en subsidies.

Eerder was Straatman directeur van Kunstenschool ZG in Stadskanaal, coördinator van het Bevrijdingsfestival in Groningen, hoofd horeca van de Groningse schouwburg, bedrijfsleider in Carré en verantwoordelijk voor de programmering van zakelijke evenementen in De Tamboer in Hoogeveen en Simplon in Groningen. In Meppel krijgt Straatman onder te maken met de vernieuwing van het theater uit de jaren zeventig, waar de gemeenteraad daar inmiddels zijn goedkeuring voor heeft verleend.