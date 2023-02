In Beeld – Paul Raveneau

GVAV en Paul Raveneau waren en zijn altijd met elkaar verbonden. Op zijn 17e jaar maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van GVAV. Hij vervolgde zijn actieve voetbalcarrière bij BV Veendam, VV Drachten en ACV. Een aantal blessures noopten hem om met voetbal op prestatieniveau te stoppen. Zijn opleiding aan het CIOS, de opleiding tot sportinstructeur, brachten hem de benodigde relevante (voetbalcoach) diploma’s. Hij werd op zijn 27e hoofdtrainer van zijn geliefde GVAV. De volgende stap voor Paul was hij trainer in de jeugdopleiding van FC Groningen waar hij negen jaar actief was. De laatste twee jaar was hij hoofd van de Voetbalschool en Jeugdopleiding. Paul deed een gewaagde stap. Hij werd twee jaar jeugdtrainer van SC Heerenveen A1, waarna hij 2 jaar hoofdtrainer van ONS Sneek werd. Op dit moment heeft de sportliefhebber pur sang voor het 3e seizoen als trainer van het eerste elftal FC Zuidlaren onder zijn hoede. Met ingang van het seizoen 2023/2024 zal Raveneau de selectie van vv Roden onder zijn hoede nemen. Vv Roden voorzitter Hans de Vries heeft veel vertrouwen in de samenwerking met Raveneau.