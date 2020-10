In beeld – Paul Tameling

LEEK – Leekster Paul Tameling stopt bij het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest. Na de verkiezingen van 20 maart 2019 werd hij aangesteld in het bestuur van de waterschappen. Dit deed hij onder meer door een bijzondere campagne via WhatsApp, waarbij potentiële kiezers hem persoonlijk konden appen.

Afgelopen week diende Tameling zijn ontslag in als lid van het dagelijks bestuur. Tameling moest concluderen dat de bestuurlijke rol hem minder goed past dan verwacht. Tameling zou zich beter thuisvoelen in een rol als volksvertegenwoordiger en keert daarom terug in de fractie van Water Natuurlijk. Per 1 december maakt Tameling geen deel meer uit van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest. Het waterschap laat hij echter niet volledig achter zich.

Paul Tameling is geen onbekende in de lokale en regionale politiek. Hij was onder meer jarenlang gemeenteraadslid in Leek. In de Leekster raad nam hij zitting voor GroenLinks. In die hoedanigheid werd er nog kort gesproken over een opvolging van de plotseling overleden wethouder Rien Honnef. Uiteindelijk was het Karin Dekker die de plaats van Honnef innam. Tameling zelf gaf bovendien aan niets te voelen voor het wethouderschap in de voormalige gemeente Leek.