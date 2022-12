In Beeld – Paul van Geert

WESTERVELDE – Kunstenaar Paul van Geert is met zijn schilderij ‘De broeders Natus en Davus roepen de vogelen tot de preek van Sint Franciscus’ doorgedrongen tot de laatste 20 finalisten van de Painting of the Year. Deze internationale wedstrijd bestaat nog niet zo lang, vandaar dat van Geert niet eerder meedeed. ‘Ik ben sinds kort lid van een kunstenaarsvereniging en zo hoorde ik van de wedstrijd. Ik mocht vier schilderijen insturen en ik heb een keus gemaakt uit de wat recentere werken. Aanvankelijk konden we alleen een foto insturen, maar toen ik daadwerkelijk door was, moest het werk ook fysiek aan worden geleverd. In Raamsdonksveer. En iedereen die mijn schilderijen kent, weet dat ik over het algemeen groot schilder. Dus moest het werk gedemonteerd worden. Het paste maar net in een gehuurde kar met huif.

Dat Van Geert tot de laatste 20 behoort is behoorlijk indrukwekkend, aangezien er zo’n 500 inzendingen waren. Toch is hij, zoals altijd, bescheiden. ‘Ik ben al heel blij dat ik zo ver gekomen ben. De jury is behoorlijk professioneel, dus ik moet nog zien hoe ver ik kom. Voor het prijzengeld hoef ik het niet te doen, dat is 2022 euro. Volgend jaar is het 2023 euro. Maar hieraan meedoen is een flinke opsteker!’