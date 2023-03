In beeld: Remo Slotegraaf

Remo Slotegraaf verruilt Jumbo-Visma voor Team Reggeborgh. De 21-jarige schaatser verlaat het opleidingsteam en heeft een contract getekend bij Team Reggeborgh voor een jaar. De overstap maakte hij naar aanleiding van positieve gesprekken. De Drentse allround-schaatser vindt de aanpak van het team beter bij hem passen, iets wat nodig is voor zijn verdere ontwikkeling. Slotegraaf blinkt vooral uit in de 1500 en 5000 meter. Team Reggeborgh heeft laten weten blij te zijn met de nieuwe aanwinst. Ze prijzen zijn mentaliteit en een goede versterking voor de allround ploeg. Het team heeft al mooie dingen mogen zien van Slotegraaf en zien veel potentie in het jonge schaatstalent. Na 2 jaar verlaat Slotegraaf het opleidingsteam van Jumbo-Visma. Twee seizoenen geleden, in 2017, viel hij als 17-jarige in op het NK-allround. De Drent reed hier vier persoonlijke records en werd zevende in het eindklassement. Het begin van een mooie carrière. Slotegraaf voelt zich als schaatser nu mentaal en fysiek sterker en zelfverzekerder. Hij kan dan ook niet wachten het ijs te betreden onder de vlag van Team Reggeborgh. De Peizenaar ziet zich voorlopig nog als allrounder. Zijn doel is om in 2026 mee te doen aan de Olympische Spelen in Milaan.