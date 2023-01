In beeld – Remo Slotegraaf

PEIZE – Remo Slotegraaf verbeterde op 27 december in Heerenveen zijn persoonlijke record op de 500 meter met een tijd van 37,10. Ooit schaatste hij als tienjarig jongetje samen met zijn vader een stukje van de Elfstedentocht. Het schaatsvirus had hem al te pakken, maar na die tocht was het nog duidelijker: hij wilde schaatsen. Hij sloot zich aan bij YVG, IJsvereniging Groningen. ‘Dat vond ik heel fijn. Ik hoopte elke winter op ijs, maar door lid te zijn van een ijsvereniging kon ik het hele jaar door schaatsen.’ Remo werd steeds beter en kwam op een gegeven moment bij TalentNed terecht. Hij mocht twee seizoenen geleden invallen op het NK allround. Hij werd zevende in het eindklassement en reed vier persoonlijke records. Na dit seizoen kon hij kiezen uit grote clubs, waarna hij koos voor Jumbo-Vista. Dat was wel even wennen. ‘Ik voelde de druk dat ik het in mijn Jumbo-pak moest laten zien. Dat verlamde me soms een beetje. Bij TalentNed was het nog heel speels. Voor mijn gevoel hoefde het daar minder.’ Ook moest hij even wennen om meteen met de grote mannen zoals Sven Kramer en Patrick Roest in de trainingsrondjes mee te schaatsen. Inmiddels zijn we een paar jaar verder aan zijn prestaties te zien is dan wennen wel gelukt.