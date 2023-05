In Beeld – Richard Kobes

Richard Kobes is sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van Ondernemersvereniging Zevenhuizen. ‘Ik ben hiervoor 10 jaar voorzitter geweest van Stichting Promotie 7huizen. Die zet zich in voor bijvoorbeeld de feestweek van Zevenhuizen. Daarnaast ben ik de kartrekker van het nieuwe Multifunctioneel Centrum van Zevenhuizen. Een poosje geleden kreeg ik de vraag of ik voorzitter wilde worden van de ondernemersvereniging. Ik was er al lid van en we moeten er natuurlijk met elkaar voor zorgen dat we het draaiende houden.’ Kobes zelf is ook geboren en getogen in het dorp. ‘Je doet het uit liefde voor je dorp. Ik ben erg blij dat de inwoners vertrouwen in mij hebben als voorzitter. Momenteel zijn er zo’n 65 ondernemers lid van de ondernemersvereniging. Vooral nu met de corona-periode achter de rug, willen we de ondernemers van het dorp goed op de kaart zetten. Als vereniging staan we ook open voor de agrarische sector en daar hebben we veel gehoor naar gekregen. We willen het zo breed mogelijk trekken. Hoe meer mensen, hoe groter de vuist die je samen kunt maken. Uiteraard staan er ook veel activiteiten op de planning. We hebben binnenkort een barbecue en de advocaten van Anker & Anker komen spreken.’