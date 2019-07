In beeld – Robin Tinge

ZEVENHUIZEN – Wie kent hem inmiddels niet, de 15-jarige Robin Tinge uit Zevenhuizen. Onlangs greep hij net naast de overwinning van de Voice Kids, maar ondanks dit heeft hij een platencontract gekregen. Platenmaatschappij Juice Junk Records wil Robin de kans geven om zich te ontwikkelen en heeft hem daarom een contact aangeboden voor een single en een clip. Robin’s vader Eddy heeft een nummer voor de jonge jongen uit Zevenhuizen geschreven en de platenmaatschappij doet er alles aan om deze single tot een groot succes te brengen. Van de single, met de naam ‘Fake your birthday’, is ook een videoclip gemaakt. De muziekclip gaat over dat elke dag een feestje moet zijn. Mocht er geen reden tot een feestje zijn, dan moet je, volgens het liedje, net doen alsof je jarig bent. Een muziekje opzetten en helemaal losgaan. Via Spotify en YouTube kan men de videoclip bekijken. De primeur van de single is inmiddels al geweest. Op het Muziekkids Festival in Hilversum mocht Robin zijn single ten gehore brengen aan de vele bezoekers. Bij dit festival waren onder andere artiesten als Kenny B en Van Velzen aanwezig. Een prachtige belevenis dus voor Robin. Sinds de Voice Kids staat het leven van Robin overigens in een stroomversnelling. De jongen uit Zevenhuizen krijgt regelmatig aanvragen voor optredens, festivals of het promoten van een bekend make-up merk.