In Beeld – Roos van der Veen

Roos van der Veen speelt vanaf 1 juli bij Ajax vrouwen. Ze is ooit begonnen bij SV Marum als negenjarige. Daar was ze een enthousiaste en fanatieke voetbalster. Roos haar team was één van de eerste Mo-teams van de club. Met haar team MD1 (MO13) zijn zij als eerste Mo-team van Marum kampioen geworden. Roos viel al snel op bij de club als talentvolle speelster en ging door naar de jongens. Zo leerde ze meer met weerstand te spelen en ontwikkelde ze nog meer skills Dat ze niet alleen maar werd opgemerkt binnen de club maar ook daarbuiten, bleek al snel toen de KNVB haar gescout had. Van de B-Marum (jo17) is ze naar de CTO (KNVB-opleiding voor talentvolle speelsters) Eindhoven gegaan. Daarna is ze bij het belofte team van Heerenveen gaan spelen samen met haar zusje Jet van der Veen. En nu Ajax vrouwen. Een hele mooie en logische vervolgstap voor Roos.

SV Marum is uiteraard super trots op Roos die ooit begon als een voetbal meisje dat idolaat was van voetbal en uitgegroeid is tot een professioneel voetbalster die haar sporen binnen Nederland maar ook daarbuiten als jeugdinternational verdiend heeft.