In Beeld – Sander Schoffelmeer

MARUM – Met ingang van voetbalseizoen 2023/2024 is Sander Schoffelmeer als trainer voor SV Marum VR1 aangesteld. Schoffelmeer volgt hiermee Bollegraaf op die na 3 succesvolle jaren SV Marum alsnog gaat verlaten. Schoffelmeer is woonachtig in Leeuwarden en heeft op zijn jonge leeftijd van 24 jaar al een schat aan ervaring in het vrouwenvoetbal. Zijn trainerscarrière begon in 2018. In dit jaar werd hij direct kampioen met de vrouwen van SC Bolsward. Daarna maakte hij de overstap naar CVV Blauw wit ’34 VR 1. Waar hij nu na 4 succesvolle jaren afscheid neemt. ‘Ik wilde komend seizoen eigenlijk een jaartje niets doen, tenzij er iets moois op mijn pad zou komen. En dat kwam er… Andre Boezerooy van SV Marum informeerde of ik open stond voor een gesprek. Dit gesprek ben ik aangegaan. Tijdens het gesprek met de Marumer TC en een aantal speelsters ben ik zeer enthousiast geworden’, vertelt Sander Schoffelmeer.‘ Het lijkt mij een mooie uitdaging om met deze selectie aan de slag te gaan. Een jonge, gretige en talentvolle groep waar de rek nog lang niet uit is’, aldus Sander. Naast Sander Broekema (trainer 2e selectie heren) is Schoffelmeer de tweede jonge versterking voor de club.