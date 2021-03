In beeld – Tineke Nieboer

RODEN/REGIO – Na meer dan tien jaar in de Noordenveldse gemeenteraad staat Tineke Nieboer nu voor een nieuwe uitdaging. Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart is het raadslid van Lijst Groen Noordenveld hét gezicht van Code Oranje in Drenthe.

Het werken met mensen heeft altijd centraal gestaan in de carrière van Nieboer. Na een loopbaan in de uitzendbranche en als dialoogbegeleider ging ze in 2010 de Noordenveldse politiek in als raadslid namens Lijst Groen Noordenveld. Daar houdt zij zich onder andere bezig met het sociaal domein.

Dat zij nu kiest voor Code Oranje komt omdat deze partij net als Lijst Groen Noordenveld wars is van dogma’s en staat voor politiek van onderop. Nieboer wil de kloof tussen burger en bestuur verkleinen en wil meer aandacht vragen voor de regio in de Haagse politiek. Niet de wens van de bestuurders, maar wat er leeft onder de inwoners zou weer centraal moeten staan in het beleid, aldus Nieboer.