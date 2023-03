In Beeld – Vrieso Rademaker

Inwoners van de gemeente Noordenveld opgelet…. Zo begint het pr-bericht dat Kunstmonumenten Noordenveld de wereld in heeft geslingerd. Vrieso Rademaker legt uit: ‘Het lijkt ons heel leuk als mensen, jong en oud, schoenen, laarzen of klompen gaan beschilderen. Die gaan we dan exposeren tijdens de kunstroute van amateur kunstenaars op zaterdag en zondag 29 en 30 april in Roderesch. Hoe we dit precies gaan tentoonstellen, daar moeten we het nog over hebben. Dat kan in het dorpshuis, langs een wandelroute of op locaties. Mogelijkheden genoeg. Het zou een kleurrijk geheel kunnen worden als er massaal schoenen, klompen en laarzen worden beschilderd en worden ingebracht op vrijdag 28 april tussen 14.00 en 17.00 uur in het dorpshuis RAShuys in Roderesch. Het is een oproep aan creatieve clubs, scholen, hobbyclubs en wat mij betreft alle organisaties, verenigingen en inwoners van onze gemeente. En daarbij, we hebben voor de leukste, mooiste of creatiefste uiting een leuke prijs. Ik zou zeggen, doe mee.’