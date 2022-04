In Beeld: Wim Daniëls

RODEN – Het Scheepstra Kabinet bestaat in mei 10 jaar. Deze mijlpaal moet natuurlijk gevierd worden. In samenwerking met Het Scheepstra Kabinet is het Boekhandel Daan Nijman gelukt om Wim Daniëls naar Roden te laten komen. Op zondag 24 april geeft hij een lezing met als titel: Ons dorp en de school.

Wim Daniëls is schrijver van vele verschillende soorten boeken. Hij heeft onder andere veel geschreven over dorpen, scholen en families in vroegere tijden. Tijdens de lezing op 24 april neemt hij ons mee terug naar deze tijden aan de hand van zijn mooie verhalen.

Naast schrijver is Wim Daniëls taaladviseur en treedt hij op in de theaters met theatercolleges en cabaretvoorstellingen. Verder presenteert hij enkele tv-programma’s, waaronder het zeer populaire ‘Het dorp’ samen met Huub Stapel. Een tweede serie van dit programma is te zien vanaf 8 mei 2022. De lezing vindt plaats bij Op de Helte, touwslager 125 in Roden en start om 14.30 uur en zal tot ongeveer 16.30 uur duren. De zaal is om 14.00 uur open. Koffie of thee in de pauze en tot slot een hapje en een drankje. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Daan Nijman. De prijs van een kaartje is 10 euro.