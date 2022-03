In Beeld – Wouter van Schie

Kunstenaar Wouter van Schie heeft zijn eerste gedichtenbundel ‘Lichtere gedichten, met ballen’ uitgebracht. ‘Het zijn lichte gedichten, met een boodschap.’ vertelt Van Schie. ‘Bij elk van de zevenveertig gedichten zit ook een foto die meerwaarde aan het gedicht geeft.’ Inspiratie haalt de dichter uit alles wat er om hem heen gebeurt. ‘Er komt soms een gedicht in me op als ik gewoon op straat of in de supermarkt ben, of wanneer ik diep in gedachten ben. Maar een gedicht kan soms ook dagen in de maak zijn, terwijl andere weer in een half uurtje op papier staan.’ Het doel van de gedichten is mensen vrolijk maken. ‘Mijn gedichten zijn niet simpel, maar wel goed te begrijpen. Je moet er een glimlach op je gezicht van krijgen.’ Behalve de fotografie en de poëzie is er nog iets bijzonders aan deze bundel. ‘Men kan, wellicht bij toeval, verschillende ballen op verschillende foto’s vinden, de één is duidelijker dan de ander. Vandaar ook de titel: met ballen.’ Van Schie studeerde Nederlands en schreef zijn eerste gedicht op zijn zeventiende. ‘De bundel bestaat uit gedichten uit mijn hele leven, sommige zijn 40 jaar oud en andere zijn een paar weken geleden geschreven.’