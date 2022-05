In Beeld – Yana Shevchuk

RODEN – Stichting Oost West Kontakten is voor de derde keer naar Polen geweest. Dit keer ging een deel van het konvooi zelfs door naar Lviv in de Oekraïne om een partij aangepaste rolstoelen voor meervoudige gehandicapte kinderen af te leveren in het kinderziekenhuis in Lviv. Dit kreeg de stichting aangeboden via Zorgplaza. Ook werden er twaalf mensen meegenomen die terug wilden keren naar hun geboortegrond. Bijzonder was de hereniging van Yana met haar moeder. ‘Yana Shevchuk was letterlijk de allereerste vluchtelinge die zich tijdens de eerste missie bij ons meldde. Haar moeder is het gelukt om uit Marioepol te vluchten en wachtte in Lviv op Yana. Het was een zeer emotioneel weerzien. Samen worden ze nu ondergebracht in Hotel Langewold in Roden’, aldus Arie van der Klei die wel spreekt over een reis zonder noemenswaardige problemen. ‘Dat wil niet zeggen dat het geen spannende actie was. De mannen die het transport uitvoerden, waren gedreven vrijwilligers met een groot hart voor mensen in nood. . Ondanks dat overal sporen van de oorlog zichtbaar waren gaf Henk Jan aan zich nergens onveilig te hebben gevoeld. Vooraf was met de gemeente en dus de veiligheidsregio afgestemd hoeveel vluchtelingen waar in Roden konden worden ondergebracht. Bij de grens zijn deze mensen gevonden en geregistreerd als vluchtelingen die naar Nederland zijn vertrokken. Ook de veertien elektrische rolstoelen voor kinderen zijn daar overgedragen aan een gereed staande vrachtwagen.

Onderweg terug kreeg Henk Jan al een telefoontje uit het ziekenhuis van Lviv. De rolstoelen waren veilig aangekomen. Drie waren zelfs al overgedragen aan kinderen die zaten te springen om bij hun beperking passend vervoer.’