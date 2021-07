In beeld – Ymkje Clevering

HAULERWIJK – De van oorsprong Haulerwijkse roeister Ymkje Clevering en haar teamgenoten Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn en Veronique Meester hebben tijdens de Olympische Spelen in Tokio overtuigend de finale van de vier-zonder-stuurvrouw gehaald. In de eerste van twee series leidde hun boot de wedstrijd van start tot finish. Zaterdag was het kwartet met 6.3347 maar liefst 5,07 seconden sneller dan nummer twee China.

Clevering begon met roeien bij Gyas tijdens haar studie Geneeskunde in Groningen. Al snel was zij succesvol. In de vier-zonder-stuurvrouw wist zij samen met haar teamgenoten de afgelopen drie keer het Europees Kampioenschap te veroveren. In 2019 won zij zilver tijdens het Wereldkampioenschap, achter Australië.

De finale van de vier-zonder-stuurvrouw staat woensdag 28 juli op het programma. De grootste concurrentie zal dan vooral komen van wereldkampioen Australië en Ierland. Met tijden van 6.28.76 en 6.28.99 roeiden die twee landen in de andere serie aanzienlijk sneller dan Nederland. ‘Ik denk dat we voor het hoogst haalbare kunnen gaan varen,’ zei Clevering eerder in een interview met De Krant. ‘Maar daarvoor moet alles kloppen, alleen dan kun je optimaal presteren.’