In beeld – Yoshua St. Juste

LEEK – Zaalvoetballer Yoshua St. Juste keert na slechts vier duels weer terug naar zijn oude club Hovocubo in Hoorn. Dit doet hij om weer fit te worden en meer kans te maken op het EK dat in januari en februari volgend jaar in Nederland plaatsvindt. St. Juste maakt meer kans om te worden geselecteerd voor het nationale team wanneer hij uitkomst voor een ploeg uit de top vier van de Eredivisie.

Het is een zwaar jaar geweest voor St. Juste. Door het gebrek aan wedstrijden ontbrak het de sterspeler van de Leekster Eagles aan de motivatie om te trainen. Daarnaast had hij het druk met zijn maatschappelijke carrière en zijn gezin. ‘Hoe word ik zo snel mogelijk fit,’ vroeg St. Juste zich af. ‘Dat is door te spelen bij de top.’ Doordat de zaalvoetballer nog steeds goed contact heeft met zijn oude club was de overstap naar Hovocubo al snel een feit.

Het bestuur van Leekster Eagles heeft begrip voor de overstap. ‘Yoshua heeft de ambitie om het EK te halen en daarin willen wij hem niet in de weg zitten,’ geeft bestuurslid Gerke Hoogeveen aan.