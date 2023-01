In Beeld – Zoë Tauran

Het gaat crescendo met de carrière van Zoë Tauran (26) uit Roden. De zangeres maakt hits met artiesten als Ronnie Flex, Kris Kross Amsterdam, Bilal Wahib en Frenna. Ook weet ze de hitlijsten te bereiken met haar eigen nummer ‘Solo’. Haar debuut-solosingle werd goud en is hard op weg naar platina. Op TikTok postte ze onlangs een paar fragmenten van Therapie, haar nieuwe single. Haar grootste hit op het populaire medium is het filmpje waar ze al rennend op een hardloopband gewoon door blijft zingen. Loepzuiver ook nog eens. Het filmpje ging viral. Het filmpje werd opgenomen tijdens haar wekelijkse zangles en is inmiddels ruim acht miljoen keer bekeken. Tegenwoordig woont Zoë in Amsterdam, maar is zeker een paar keer per week in Roden te vinden waar haar ouders wonen. De zangeres komt uit een muzikaal nest, groeide op met R&B en de nineties. Zoë is trots op haar Molukse achtergrond, haar vader is Moluks. Op verjaardagen pakten haar vader en ooms de gitaren en Zoë zong mee. Op 21 januari stond het zangtalent uit Roden op Noorderslag in Groningen. Een ding is zeker: we gaan nog veel meer horen van deze nachtegaal!