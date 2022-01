In de ban van John Deere

EEN – Een wereldmerk op het gebied van trekkers en landbouwmachines. Zo mag het Amerikaanse merk John Deere beslist gekenschetst worden. Cees Giezen is een verzamelaar van John Deere trekkers. Boven is een ruimte helemaal ingericht als een soort van klein museum. Wie een uitnodiging krijgt ziet op de deur een plakkaat met de titel ‘John Deere Country’. En dat is niks te veel gezegd. Eenmaal binnen komen we oren maar vooral ook ogen te kort. ‘Ik denk dat ik wel meer dan 600 trekkers heb,’ zegt Cees Giezen. ‘Allemaal van het merk John Deere. Karakteristiek is de kleur groen, al zijn er ook gele en oranje gekleurde exemplaren in omloop. Ik heb ze allemaal verzameld en op zolder hebben we alle originele doosjes ook nog eens bewaard. Het is een prachtig stukje geschiedenis.’

Cees woont met zijn vrouw Geertje al vele jaren in het dorp Een. Cees is er geboren en getogen. Daar waar nu de showroom van het bedrijf staat, stond ooit zijn wieg. Geertje kent Norg als basis. Samen hebben ze het landbouwmechanisatiebedrijf Giezen voortgezet nadat Cees dat van zijn vader had overgenomen. ‘Mijn vader was smid en was de grondlegger van het bedrijf. Het was een echte ouderwetse smederij, zoals je die vroeger veel meer had. Allemaal handwerk, hoefbeslag, fietsen maken en gaskachels. Later kwamen daar trekkers bij, landbouwmachines, melkmachines en grasmachines in allerlei soorten en maten. Hier ligt dan ook de basis voor de John Deere verzameling.

‘Omdat we het dealerschap hadden van John Deere werden we ook wel eens uitgenodigd om naar Amerika te gaan om daar fabrieken te bezoeken en machines te bekijken. We hebben in Amerika enkele staten bezocht. Dat was mooi om allemaal mee te maken. Soms mochten ook de vrouwen mee en zo hebben we beiden veel van de wereld gezien. Door het dealerschap van meerdere merken hebben ook kunnen reizen naar bijvoorbeeld Afrika en Malta. We hebben veel gezien dankzij het bedrijf. Vanuit Amerika namen we modellen mee naar huis. Er is er niet 1 dezelfde. Soms zijn de wielen anders of is de cabine anders van vorm. Eerder gingen we ook naar beurzen toe om de verzameling uit te breiden. Door corona is dat stil komen te liggen en ik weet niet of dat er ooit weer van komt,’ zegt Cees Giezen.’ Dat de hobby van haar man ook Geertje Giezen te pakken heeft gekregen mag zeker gezegd worden. Beiden zijn trots op de verzameling. ‘Soms kochten we op beurzen een ouder exemplaar die opgeknapt moest worden. Daar ontbraken latjes aan of die waren stoffig en roestig. Kijk, hier bij deze landbouwmachine heb ik lapjes stof gekocht om het binnenwerk op te knappen,’ zegt zij.

Nog dagelijks bekijkt Cees Giezen zijn verzameling. Veel nieuwere exemplaren komen er niet meer bij. ‘Maar, toch blijft het genieten,’ zegt Cees. En werk blijft er altijd. ‘Zo moet ik regelmatig alle trekkertjes even een plekje verzetten. De wielen moeten draaien, want anders krijg je een platte kant aan de onderkant van de wielen en dat is niet de bedoeling.’