In de bloemen op korpsbindingsmiddag brandweer Leek

LEEK – Zaterdagmiddag 30 april heeft brandweer Leek hun jaarlijkse korpsbindingsmiddag gehouden. Door Corona was het twee jaar geleden dat dit gevierd kon worden. Tijdens deze middag zijn er diverse oorkondes, afscheidsoorkondes, en diploma’s uitgereikt. Burgemeester Ard van der Tuuk was hierbij. Vier heren kregen een afscheidsoorkonde: Marcel Nijland (25 jaar in dienst als vrijwilliger vanaf oktober 1995), Arie Homan (14 jaar in dienst als vrijwilliger vanaf november 2007), Max Winter (20 jaar in dienst als vrijwilliger vanaf juli 2001) en Tjeerd Wagenaar (21 jaar in dienst als vrijwilliger vanaf september 1999). Erik Huisman was op 1 januari van dit jaar 30 jaar in dienst als vrijwilliger en werd als jubilaris in het zonnetje gezet. Herald Veenstra en Thiemo Hazenberg ontvingen het diploma manschap, Sander Mook het diploma verkenner gevaarlijke stoffen en oefenbegeleider, Pieter Laan en Jacob Dijk het diploma bevelvoerder en deze laatste ook het diploma chauffeur en Max Jorritsma kreeg het diploma Officier van Dienst en Basis binnen brand bestrijding. Er waren bloemen voor de leerwerkplekbegeleiders: Arie Homan, Max Jorritsma en Johan Doornbosch.