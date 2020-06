In de maak: coronawet

REGIO – Er komt een speciale coronawet. Anderhalve meter afstand houden en niet in grote groepen bij elkaar komen, maatregelen die nu nog opgenomen zijn in een noodverordening, zullen straks worden verankerd in de coronawet van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Dat meldt RTL Nieuws die zegt de eerste versie van de wet in bezit te hebben. De wet maakt het beter mogelijk om de openbare orde te bewaken. Houd je je niet aan de regels, kun je een boete tegemoet zien. Noodverordeningen zijn bedoeld voor acute crisissituaties, niet voor maanden achter elkaar. Het is de bedoeling dat de (tijdelijke) wet per 1 juli ingaat. Hoelang de wet blijft bestaan, hangt af van de duur van de coronacrisis.