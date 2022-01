RODEN – Met een man of acht stonden ze de bollen bruin te bakken op oudejaarsdag in de oliebollenkraam op de Brink in Roden. Om 7 uur ’s ochtends gingen ze los. Rond een uurtje of elf stond er al een enorme rij voor de Hollandse Gebakkraam die bekend staat om de lekkerste oliebollen in de regio. Dat het pijpenstelen regende scheen het massaal toegestroomde publiek geen barst uit te maken. Wie de ballen gemist heeft: geen nood. De hele maand januari bakken ze ze nog bruin op de Brink.