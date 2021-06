In de sportlight

MV Noordenveld kan weer beginnen met samen muziek maken

RODEN – Voor Muziekvereniging Noordenveld breken er mooiere tijden aan. De versoepelingen hebben er voor gezorgd dat de groepslessen weer kunnen worden opgestart. Na een lange tijd van online en thuis oefenen en repeteren komen alle afdelingen weer samen en kunnen ze weer doen wat ze zo leuk vinden, namelijk samen muziek maken. Geweldig goed nieuws voor de vereniging. Dan te bedenken dat ruim drie weken geleden de wereld er heel anders uit zag. Toen kwam getalenteerd trainer Robert Strobos om het leven bij een tragisch auto-ongeluk. Deze gebeurtenis heeft er behoorlijk ingehakt bij iedereen. En terecht natuurlijk.

“We zijn superblij dat we weer begonnen zijn. Iedere afdeling kan weer op de normale manier oefenen en repeteren. Voor iedereen bestond het afgelopen jaar uit online repeteren en je ziet elkaar zelden. De showband en de colorguard konden nog wel eens oefenen op de parkeerplaats, maar daar bleef het ook bij”, vertelt Jacqueline Hagenauw.

Er staan voor de vereniging weer allerlei leuke dingen op de planning. Sinds twee jaar is de muziekvereniging betrokken bij het project ‘Blow it Away’. “Dit is een project van WiN (Welzijn in Noordenveld) waarbij er muzieklessen worden geven op basisscholen. Als het project op de basisscholen is afgesloten en de leerlingen het dan nog steeds leuk vinden kunnen ze zich bij ons aanmelden en muziekles nemen. Daarnaast doen we ook vaak mee aan de activiteitenladder van WiN Dit weekend gaan we met WiN een promotiefilm opnemen. WiN heeft ons benaderd om mee te doen om activiteiten op cultureel gebied te laten zien aan een groter publiek en vooral aan de jeugd. Deze opnames vinden plaats bij de Zwerfsteen in Roderesch. Onze showband en Jong Noordenveld spelen de muziek en er wordt een dans ingestudeerd door de muzikanten en de colorguard dansgroep, en iedereen doet mee. Het is echt zo leuk dat we hieraan mee mogen doen.” Aan de film zullen ook nog andere groepen meedoen, zoals een koor en een dansschool. Voor Jong Noordenveld is deze promotiefilm echt een ontzettende boost om in mee te doen. Veel kinderen zijn nog maar een paar jaar bezig met het leren bespelen van een instrument, en sommige nog maar een half jaar. Zij leren hier een hoop van en met elkaar willen we ook andere kinderen bereiken om een instrument binnen onze vereniging te gaan bespelen.

Ook het harmonieorkest is vorige week weer begonnen. Ze zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een buitenconcert in ons eigen dorp en een herfstconcert. Vorige zomer begonnen met dirigente Petra Rodenboog, maar door de maatregelen heeft zij nog maar weinig voor het orkest mogen staan. Het orkest is van plan er samen met haar mooi seizoen en nieuwe start van te maken. De blazersklas begint ook na de zomervakantie weer. “Voor de blazersklas zijn we op zoek naar nieuwe leden. De blazersklas is een aantal jaar geleden gestart om muziek toegankelijk te maken voor volwassenen en om nieuwe leden te werven voor het Harmonieorkest. De ervaring leert dat het erg lastig is voor volwassenen om een instrument te gaan spelen of spelen van een instrument weer op te pakken na vele jaren niet gespeeld te hebben. De muziekscholen en muzieklessen zijn afgestemd op kinderen en dit maakt de drempel voor volwassenen om muziekles te overwegen erg hoog. Wij proberen het voor iedereen zo laagdrempelig te maken, zodat een nieuw iemand makkelijker kan instappen.”

De showband is volop bezig met nieuwe muziek en de voorbereidingen van een veldshow. “Het thema van de show is Cuba. We spelen aan de hand van dit thema Zuid-Amerikaanse muziek, alle voorbereidingen zijn gestart, al voor de Corona, maar door dit alles kon een veldshow niet ingestudeerd worden. Dit wordt nu weer met vol enthousiasme opgepakt door de leden. De showband wil volgend jaar heel graag mee doen met het WMC (Wereld Muziek Concours) in Kerkrade, daar moet hard voor geoefend worden.

We merken met het afnemen van de crisis, dat de showband steeds meer aanvragen krijgt om op te treden. We hopen dat we tijdens Rodermarkt onze nieuwe muziek kunnen laten horen. Of dat door kan gaan is nog maar zeer de vraag. Dat is afhankelijk van Volksvermaken en van de coronamaatregelen.”

Het meest speciale punt op de agenda van de vereniging is zonder twijfel de aankomende Winterguardshow van de colorguard dansgroep. Deze show wordt gehouden om de onlangs verongelukte Robert Strobos te eren. “Zijn overlijden kwam bij ons binnen als een klap. Hij was zo’n ongelooflijke getalenteerde instructie en vriend. Hij gaf les in Duitsland en Italië en Nederland, en deed zelf mee bij andere colorguardgroepen, trad op in verschillende landen waaronder Amerika. Met deze show brengen we een ode aan Robert. Colorguard was meer dan een passie en hobby, colorguard was zijn leven.”

Colorguard is een sport die ruim 30 jaar geleden is overgewaaid vanuit Amerika. Bij deze sport wordt er gedanst en gebruik gemaakt van verschillende attributen, zoals vlaggen, houten rifle’s en sable’s “We hebben ook wedstrijden in deze sport en dat vindt plaats op een hoog niveau. De wedstrijden vinden plaats door het hele land. Je kan de sport eigenlijk zien als een dansshow, waarbij verschillende attributen worden gebruikt om mee te dansen”, sluit Hagenauw af.