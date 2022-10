In de sportlight

Muziekvereniging Noordenveld is volop in ontwikkeling

Wat: Muziekvereniging Noordenveld

Waar: Roden

Info: www.mvnoordenveld.nl

RODEN – Muziekvereniging Noordenveld is volop in ontwikkeling en er gebeuren tegenwoordig weer ongekend veel mooie dingen bij de vereniging uit Roden. Vooruitgang is niet voor niets het devies voor de vereniging van Muziekvereniging Noordenveld-bestuurslid Jacqueline Hagenauw.

Muziekvereniging Noordenveld wil 2022 graag op mooie wijze afsluiten en 2023 moet vooral een jaar worden waarin er weer veel jeugdig talent bij de vereniging wordt betrokken legt Hagenauw uit. ‘Muziek maken is een hele leuke manier om je tijd te besteden, maar muziek moet ook voor iedereen toegankelijk zijn, vandaar dat wij als vereniging hebben besloten om in 2023 gratis muzieklessen aan te bieden aan kinderen voor een periode van twee maanden. Zodat ieder kind in de gelegenheid wordt gesteld om aan zijn of haar eigen talent te werken. Het leven is tegenwoordig erg duur geworden en op deze wijze proberen wij het toch iets eenvoudiger te maken voor de mensen met een smalle beurs.’

Over niet al te lange tijd komen de kerstdagen in zicht en daar weten ze bij Muziekvereniging Noordenveld alles van, want als je niet vroeg genoeg begint met de voorbereiding schiet je je doel voorbij. Bij de vereniging uit Roden wordt er ondertussen dan ook al weer hard gewerkt aan de voorbereidingen van het concert dat ook dit jaar weer enorm de moeite waard zal zijn. ‘We werken er inderdaad hard aan en we zien er enorm naar uit, maar er zijn natuurlijk veel meer zaken van belang voor het reilen en zeilen binnen een vereniging. Gelukkig bevinden we ons bestuurlijk gezien in rustig vaarwater momenteel, maar nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom. Het is overigens niet zo dat wij door corona last hebben gehad van een terugloop in het aantal leden. Dat is gemiddeld genomen wel gelijk gebleven, maar wij hebben nog altijd plek voor mensen die lid willen worden en kunnen dat ook faciliteren. We zijn gewoon een hele actieve vereniging waar iedereen met een passie voor muziek lid van mag zijn.’ Het harmonieorkest en de showband van Muziekvereniging Noordenveld zijn alweer druk bezig om 2022 waardig af te sluiten en 2023 bruisend te beginnen. Dat wil de vereniging in het nieuwe jaar dan ook doen met een aantal leuke nieuwe activiteiten legt Hagenauw uit. ‘In het nieuwe jaar zijn we inderdaad weer veel leuke dingen van plan. Eén van die dingen waar we de mensen enthousiast voor willen maken zijn de pubquizzen die we willen gaan houden. Het is iets nieuws waarbij we het harmonieorkest een nummer willen laten spelen die dan geraden moet worden door de aanwezige teams. Ook dat is, zonder dat je lid bent, een mooie manier om iedereen te betrekken bij onze activiteiten.’

Bij Muziekvereniging Noordenveld is er plek voor jong en oud. Waar kinderen er terecht kunnen voor het leren bespelen van een instrument is er ook heel veel aandacht voor volwassenen. Dan hoef je bijvoorbeeld alleen maar te denken aan de blazersklas besluit Hagenauw. ‘Steeds meer volwassenen willen graag muzieklessen volgen, maar ze worden vaak afgeremd, omdat er gedacht wordt dat het te moeilijk zou zijn om een instrument te leren bespelen. Wij willen op dit punt het tegendeel bewijzen en starten voor de zesde keer op rij met een blazersklas voor volwassenen. In tien lessen komen verschillende aspecten aan bod, waaronder kennismaken met het instrument, het bespelen van het instrument, noten leren lezen en samen spelen. Kortom het hele scala van muziek leren spelen komt voorbij.’ Ben jij benieuwd of muziek maken voor jou een uitdaging is, of heb je in verleden gespeeld, maar ben je de aansluiting met een vereniging waar je je passie kunt delen verloren. Zoek dan gerust eens contact met Muziekvereniging Noordenveld. De leden en de medewerkers heten iedereen van harte welkom. Neem voor meer informatie een kijkje op www.mvnoordenveld.nl.