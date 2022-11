Wat: SV Een

Ludolf Roeters: ‘Iedereen bij SV Een is bereid om iets voor elkaar te betekenen’

EEN – Omnisportvereniging SV Een bestaat alweer ruim een halve eeuw en wat is de tijd voorbij gevlogen. Clubman Markus Mulder stond aan de basis van het hoofdstuk voetbal dat de club vanaf begin jaren tachtig begon te schrijven. Ondanks het feit dat de club tegenwoordig drie teams heeft rolt het balletje als nooit tevoren vertelt Ludolf Roeters. Roeters mag je ook met recht een clubman in hart en nieren noemen gelet op de inzet die hij levert voor de kleine dorpsvereniging.

‘We zijn momenteel geen onderdeel meer van een standaard klasse, maar de groep die er nu staat speelt met veel plezier en dan komen de resultaten meestal vanzelf. Het seizoen is nog niet zo heel lang onderweg, dus waar ze dit seizoen eindigen is lastig aan te geven’, vertelt Roeters die het afgelopen halfjaar interim-voorzitter was van de club en het stokje onlangs overgaf aan Martijn Steenbergen. Dat is overigens niet de enige bestuurlijke verandering, want Jeroen Doetjes is sinds kort de nieuwe penningmeester. Bestuurlijk gezien loopt het tegenwoordig wel op rolletjes vervolgt Doetjes.

‘We hebben het momenteel heel mooi voor elkaar bij SV Een en dat heeft ook te maken met het kleinschalige karakter van de club. Iedereen bij SV Een is bereid om iets voor elkaar te betekenen en dan komt er iets van de grond. Bijna iedereen kent elkaar hier ook en dat zorgt voor binding waardoor iedereen met plezier deelneemt aan de activiteiten die binnen de vereniging worden georganiseerd. Naast voetbal kun je hier voor nog veel meer terecht. Mensen kunnen hier ook komen om te volleyballen, darten, biljarten en bootcamp en dat alles binnen een prachtig multifunctioneel complex. Het gebouw waarbinnen SV Een zich bevindt is tegelijkertijd ons dorpshuis en de plek waar kinderen uit ons dorp en omgeving les krijgen. Het schoolgebouw is onderdeel van hetzelfde complex.’ Als je niet alles kunt doen op de reguliere wijze moet je op zoek naar oplossingen en dat is iets waar ze bij SV Een door de jaren heen ijzersterk in zijn geworden legt Mulder uit. ‘We zijn hier begin jaren tachtig met vier elftallen begonnen met voetbal, maar tijden veranderen. Het ledental voor het voetbal is afgenomen, want er is nu nog één elftal, maar wel een team dat met heel plezier haar wedstrijden afwerkt. Voor de jeugd (JO17 en JO19) is er een samenwerkingsverband met Veenhuizen gevonden en dat verloopt ook naar wens. Natuurlijk hoop je wel dat het voetbal in de toekomst weer gaat groeien, maar je kunt zoiets niet afdwingen. De deuren staan hier altijd wijd open voor nieuwe leden.’

Bij SV Een zijn ze positief ingesteld en krijgen ze altijd mooie dingen voor elkaar, want wat er ook gebeurt. Bij alles wat er wordt geregeld, er wordt altijd gedacht in het belang van de vereniging en samen sta je sterker dan alleen. ‘We hebben nog niet eens zo heel erg lang geleden twee nieuwe dug-outs langs ons hoofdveld kunnen realiseren en er prijkt een nieuw scorebord langs het veld waarmee ons hoofdveld er uitstekend bij ligt. Tel je daarbij op dat we binnenkort ook nieuwe ledverlichting op ons sportcomplex wordt aangelegd, dan zijn alle randvoorwaarden bij onze club uitstekend voor elkaar om te sporten. Het enige nadeel is dat kinderen op jonge leeftijd uitwijken naar andere clubs vanwege de samenwerkingsverbanden die er liggen. Daar blijven ze soms ook spelen en natuurlijk is dat een keuze die je moet respecteren, maar ook wij willen graag verder groeien als vereniging. Vandaar dat wij vanaf deze plek willen laten weten dat iedereen van harte welkom is bij SV Een. Waar je ook voor kiest bij onze club. Je wordt vanaf de allereerste dag zo optimaal mogelijk begeleid.’

Ben je benieuwd of lidmaatschap van SV Een iets voor jou is? Zoek dan gerust eens vrijblijvend contact. Voor alle vragen omtrent SV Een, stuur een e-mail naar sveen@eencity.nl of kom eens langs op één van de trainings-/sportavonden.