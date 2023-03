In de Sportlight – ATB Marum

Seizoen ATB Marum van start en secretaris gezocht

REGIO – Het seizoen van ATB Marum gaat 26 maart weer van start met de eerste clubrit en de start van de Start2Bike clinic. Hoewel de vereniging al jaren groeit, zijn er ook zorgen. De club heeft momenteel geen secretaris en is hard op zoek naar iemand die het bestuur compleet wil maken. Ondanks de zorgen zijn de voorbereidingen voor het seizoen in volle gang.

‘Voor de rest loopt alles prima volgens plan,’ vertelt Jack Wagena. ‘We zijn druk bezig met de voorbereidingen van het mountainbikeseizoen, te beginnen op 26 maart met de seizoenstart. We hebben een uitdagende mountainbike route uitgestippeld voor onze leden. Er zal een korte route van 30 km zijn en een lange route van 50 km. Onderweg staat natuurlijk de koffie en appelgebak klaar.

Na de seizoenstart beginnen de clubritten weer op dinsdag-, donderdagavond en de zondagmorgen voor de verschillende groepen. Naast de instroomgroep hebben we een recreatieve-, sportieve- en snelle groep. Ook begint er weer een groep met High Intensity Interval Trainingen (HIIT), waarmee de focus ligt op conditieverbetering. Vaak maken we gebruik van onze eigen ATB Route Marum, die vorig jaar officieel is geopend. Maandelijks bezoeken we andere routes onder de naam ‘Fietsen met Mate(n).

Op 26 maart is ook gelijk de aftrap van de Start2Bike clinics. Inmiddels al jaren een vast onderdeel op onze agenda die in het voor- en najaar gehouden wordt. In vier trainingen van elk drie uur wordt de basistechniek op de fiets verbeterd. Denk aan: schakelen, remmen, klimmen, dalen en het nemen van bochten. Na Start2Bike heeft de deelnemer zijn conditie verbeterd, nieuwe fietsvrienden gemaakt en het vertrouwen en de techniek opgebouwd om zelf lekker en veilig te gaan fietsen. Trainers Marten Pothof en Nils van Genne, trainers van ATB Marum, hebben een speciale opleiding gevolgd en staan alweer te popelen om aan de vaardigheden te werken. Nils: ‘Het is fantastisch om te zien hoe de bikers groeien in die paar lessen dat we met hen op pad zijn. Er komt natuurlijk wel wat bij kijken. Hoe rijdt ik over een obstakel zoals een boomstam die opeens op de route ligt en hoe kom ik veilig beneden in een afdaling. Hier komen vaardigheden bij kijken die wij de deelnemers van Start2Bike zullen bijbrengen.’

Het seizoen heeft vele leuke activiteiten in het vooruitzicht. Op 7 mei wordt het 10-jarig bestaan gevierd. Deze dag zal een leuke tocht door Groningen worden georganiseerd onder de naam ‘De Stadsefratsentocht 2.0.’ Afsluitend is er een hapje en drankje in de Heerlijkheid te Marum. De jaarlijks terugkerende toertocht van ATB Marum zal dit jaar plaatsvinden op 4 juni, de organisatoren zijn alweer gestart met het uitzetten van de routes. Hopelijk mogen we dan weer vele ATB-liefhebbers verwelkomen. Speciaal voor de liefhebbers van fietsen in de bergen is er dit jaar een buitenlandse reis van Nauders (Oostenrijk) naar het Comomeer (Italië) gepland in september. Ook in de winter staat de club niet stil. In oktober wordt gestart met de indoorlessen bij Clubfysiek in Marum. Ook een bezoek aan indoor MTB park in Almere staat alweer gepland.

Wagena vindt het belangrijk dat de leden het hele jaar door getrakteerd worden op activiteiten. ‘Zowel ervaren bikers als beginners kunnen bij ons terecht. Ook voorzien wij nieuwe leden graag van advies. Het is een vereniging met ruim 150 leden uit Groningen en Friesland. De sfeer is altijd ontspannen en natuurlijk tijdens sommige trainingen competitief. Dat hoort erbij.’

De vereniging is opgericht in 2013 en groeit nog steeds. Wel spelen er zorgen bij Wagena: ‘zolang niemand zich aanmeldt als secretaris, valt er een belangrijk deel binnen het bestuur weg. We willen dan ook dringend een oproep doen aan iedereen. Zowel leden als omstanders mogen zich aanmelden, zolang ze affiniteit hebben met mountainbiken.’ Het complete programma van het seizoen en meer informatie over de vereniging is te vinden op www.atbmarum.nl.

Wat: Start seizoen ATB Vereniging Marum

Waar: Kantine Optisport sporthal in Marum

Wanneer: 26 maart 9:00