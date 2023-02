In de Sportlight – Bazar en rommelmarkt

Achter de schermen doet iedereen bij Korfbalvereniging Wees Kwiek zijn best om de organisatie rond te krijgen, maar gelet op het succes van de voorgaande edities kan het bijna niet misgaan. Komend weekend kunnen inwoners van Nuis en Niebert hun spullen weer bij de weg zetten, want dat is traditiegetrouw de deal. Een week later start de verkoop.

‘We zien er weer naar uit’, vertelt Aletta Dijk namens de organisatie. ‘Het zou mooi zijn als iedereen zijn spullen goed gesorteerd klaarzet komende zaterdag, want dan komen onze vrijwilligers de spullen weer halen. We hopen dat we net als in voorgaande jaren weer een mooie omzet kunnen bereiken door de krachten samen te bundelen.’

Nu loopt het wel even storm in aanloop naar de eerstvolgende editie, maar Dijk is inmiddels al jarenlang onderdeel van de organisatie en is daardoor niet snel van haar stuk te krijgen. ‘Er komt natuurlijk wel het nodige kijken bij de organisatie, maar wij beginnen meestal ver van tevoren met de voorbereiding en dat is in de praktijk toch altijd het halve werk. De bazar en rommelmarkt is gelukkig echt een blijvertje, want dit is inmiddels de 49e editie. We moeten er voor zorgen dat alles net als in voorgaande jaren voor elkaar is en dat bezoekers weer met een goed gevoel huiswaarts keren.’ Net als vele andere evenementen heeft de bazar en rommelmarkt door corona ook twee jaar in de pauzestand gestaan. Niet leuk natuurlijk voor de mensen die het speciale weekend een warm hart toedragen, maar het schept anderzijds ook weer voordelen vervolgt Dijk. ‘Doordat het twee jaar niet doorging hebben mensen nu misschien wel meer in de aanbieding, maar dat zullen we vanzelf meemaken als we langs de deuren gaan. Wij als organisatie zien er in ieder geval naar uit en zijn er helemaal klaar voor.’

De volledige opbrengst van de bazar en rommelmarkt is ook dit jaar weer bestemd voor de clubkas van Korfbalvereniging Wees Kwiek en dit is natuurlijk een mooi voorbeeld van hoe je elkaar kunt versterken. De korfbalvereniging staat er tegenwoordig goed voor besluit Dijk. ‘We mogen inderdaad niet klagen, want qua ledental zijn we de afgelopen jaren redelijk op het juiste niveau gebleven. Dit betekent overigens niet dat we geen plek meer hebben voor nieuwe leden, want iedereen die het ziet zitten om lid te worden van onze gezellige vereniging is natuurlijk van harte welkom. Onze jeugdafdeling zit dankzij de samenwerking met NKC in de lift en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, want de jeugd heeft uiteindelijk toch de toekomst. We proberen korfbal ook heel laagdrempelig te maken door de contributie laag te houden. Voor nog geen 50 euro ben je een heel jaar lid en je krijgt er ook nog een gratis sporttas en outfit bij. Volgens mij is dit bij geen enkele vereniging meer het geval vandaag de dag.’

De bazar en rommelmarkt is te bezoeken op vrijdagavond 3 maart vanaf 19.00 uur en op zaterdagmiddag 4 maart van 14.00 tot 17.00 uur. Op zaterdagmiddag zijn er leuke spelletjes voor kinderen tijdens de kinderbazar waar ook de rommelmarkt wordt gehouden. Zaterdagavond bent u vanaf 20.00 uur welkom in de kroeg van In de Klaver en maakt u kans op heel veel leuke prijzen. Ook is er een aantal superrondes met extra grote/luxe prijzen, waaronder een vleesbon ter waarde van 125 euro van de keurslager. Er is ook een schiettent met een hoofdprijs van 100 euro en een rad van avontuur, waarbij tijdens iedere ronde een taart te winnen is. De organisatie heet iedereen van harte welkom!