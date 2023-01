In de sportlight – Carbidclub Rood-Zwart

Corona is uit, carbidschieten is in bij Carbidclub Rood-Zwart

Wat: Carbidschieten

Wanneer: Zaterdag 31 december 2022

Waar: Schuin tegenover In de Klaver in Niebert

Informatie: www.carbidclubroodzwart.nl

NIEBERT/NUIS – Corona is uit, carbidschieten is in bij Carbidclub Rood-Zwart. Het evenement dat de regio al heel wat jaren in vervoering heeft gebracht is dit jaar terug van weggeweest. Mark Pastoor kan als lid van de organisatie bijna niet wachten totdat de laatste dag van het jaar aanbreekt, want wat was het stil de laatste twee jaren.

‘Het was inderdaad even wennen, want we konden twee jaar niets doen, maar we zijn maar wat blij dat we zaterdag weer los mogen. Dit is gewoon een gigantisch feest in onze omgeving en we hebben het volste vertrouwen dat dit in de toekomst zo zal blijven’, vertelt Pastoor. Carbidverenigingen zijn er tegenwoordig in verschillende soorten en maten, maar Carbidclub Rood-Zwart staat in meerdere opzichten toch wel volledig op zichzelf. De sponsoren van het evenement blijven uitermate trouw en ook de vrijwilligers verstaan hun taak uitstekend vervolgt Pastoor. ‘We beschikken over een fantastische harde kern die precies weet wat er moet gebeuren. Op een ledental van 44 personen kunnen we ieder jaar als het doorgaat in ieder geval rekenen op de hulp van 25 personen en met hun hulp krijgen we het helemaal voor elkaar. Met onze sponsoren zijn we natuurlijk ook enorm blij, want zonder inkomsten krijg je niet veel van de grond. De tent die wij dit jaar bijvoorbeeld weer gaan opbouwen biedt ruimte aan honderden mensen en daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Vanaf deze plek willen we onze sponsoren dan ook nogmaals hartelijk bedanken!’

Zoals Carbidclub Rood-Zwart zelf al aangeeft. ‘Corona is uit, carbidschieten is in bij Carbidclub Rood-Zwart’ en deze slogan zegt iets over de populariteit van het feest dat dit jaar weer leeft als nooit tevoren legt Pastoor uit. ‘Zwarte Piet dreigde heel even uit onze vaderlandse geschiedenis te verdwijnen, maar we zijn nog lang niet af van dit nationale erfgoed. Carbidschieten leeft hier en in de wijde omtrek enorm. Daarvoor hoef je komende zaterdag alleen maar een kijkje te komen nemen, want het talent voor het schieten ontwikkelt zich hier ook heel snel. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar misschien zijn we vandaag de dag wel de grootste vereniging van Nederland en daar zijn we best een beetje trots op met z’n allen.’ Het carbid is na twee coronajaren inmiddels vergaan tot poeder maar het nieuwe is gelukkig onderweg. Nuis en omgeving kan dus weer knallend het jaar uit! Vele dorpsbewoners verheugen zich weer op het gezelligste feest van het jaar en de organisatie dus ook. De bussen mogen weer van zolder en de tent kan weer in het land en dat niet alleen besluit Pastoor. ‘We hebben weer een prachtig gezellig programma samengesteld met volop live muziek! Rene Becker kan niet wachten om weer in Nuis op te mogen treden samen met onder andere zangeres Romana en Melissa Smilda. Good old Lucas en Gea zijn ook van de partij en vele anderen waaronder een aantal heuse mystery guests. Voor vele ondernemers waren de afgelopen jaren zwaar, maar toch kunnen we weer op ze rekenen en dat wordt in deze tijden zeer gewaardeerd! We nodigen iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen.’

Wees welkom op het weiland van boer Ausma, schuin tegenover In de Klaver in Nuis. Parkeren kan op het terrein van In de Klaver. Er wordt voor koude en warme versnaperingen gezorgd. Het knallen begint zaterdag al vroeg in de ochtend rond de klok van 10.00 uur en eindigt naar verwachting rond 19.00 uur. De entree is helemaal gratis, dus wat staat je nog in de weg?