In de Sportlight – De Billie Turf Tocht 

ZEVENHUIZEN – Op 18 juni is het zo ver, want dan wordt De Billie Turf Tocht weer gehouden. Dit wordt echter een hele speciale editie van de welbekende wandeltocht. Het wordt namelijk de laatste. Desondanks is het bestuur er zeker van dat het opnieuw een groot feest zal worden.

‘De Billie Turf Tocht is een wandeltocht die één keer in het jaar gehouden wordt. Zo’n 1700 wandelaars komen overal vandaan om de mooie wandeltocht te lopen’, vertelt Foktje Dijk, die samen met Ina Groeneveld, Petra Speelman, Harma Procee en Elly de Vries de tocht op poten zet. ‘Voor veel mensen is de tocht een vast dagje uit. Hij varieert elk jaar weer. Bij elke editie verzinnen we nieuwe routes en voorzien we de wandelaars van muziek en entertainment, terwijl ze onderweg zijn. Een zogezegd grapje en grolletje. Dit is in onze ogen wel wat de tocht onderscheidend maakt van andere wandeltochten. Bij veel activiteiten zullen ook vrijwilligers aanwezig zijn om de wandelaars daar waar nodig te ondersteunen.’ Ook is er afwisseling van de vorige tochten in de vorm van de te lopen afstanden. ‘Afgelopen jaren waren de afstanden 15, 25 en 40 kilometer. Dit jaar zijn dat 10, 20, 30 en 40 kilometer. Ook de start van de route is anders dan andere jaren. Vroeger begonnen we altijd in het verenigingsgebouw van Zevenhuizen. We zouden voor corona de tocht starten in het nieuwe MFC, maar die leek nog niet klaar te zijn voor de start van de tocht. Inmiddels is deze wel klaar, maar we hadden al afspraken lopen met de eenmalige startlocatie. Daarom starten we dit jaar bij Loonbedrijf Zoutman aan de Evertswijk 54/3 in Zevenhuizen. Maar natuurlijk gaan we wel even langs het MFC, dit willen we namelijk graag laten zien.’

Hoe de routes er dit jaar precies uit komen te zien wordt nog even geheimgehouden door de organisatie. ‘Mensen moeten meedoen om de tocht te zien. We willen ze graag verrassen.’ Wel wil de voorzitter het thema van dit jaar prijsgeven. ‘Ons thema dit jaar is: Billie brengt geluk. Ik denk dat we na deze lange coronaperiode allemaal wel wat geluk kunnen gebruiken.’ Toch hebben de trouwe fans van de wandeltocht minder geluk, aangezien dit de laatste Billie Turf Tocht zal zijn. ‘We hebben het vijftien jaar met veel plezier mogen doen. Maar op een gegeven moment is het leuk geweest. Elk jaar verzinnen we nieuwe routes en de organisatie vraagt gewoon veel. Nu bestaat het bestuur uit vijf hele enthousiaste vrouwen en zijn er zo’n honderd vrijwilligers die elk jaar weer vrolijk klaar staan voor de organisatie. Maar wij vinden het prima zo. Waar oude dingen stoppen beginnen weer nieuwe dingen.’

De tocht is vernoemd naar stripfiguur Billie Turf. Hier staat ook een beeld van in het dorp. ‘Toen Zevenhuizen 350 jaar bestond heeft de gemeente ons dorp het beeld geschonken. Tijdens de tocht zijn er ook altijd twee mensen die verkleed gaan als Billie en Bessie Turf. Zij delen dan aan alle wandelaars een appeltje uit.’ Voor de organisatie van de tocht is een draaiboek opgezet. ‘Als je een goed draaiboek hebt, komt het altijd goed. We zijn nu vooral aan het finetunen. We zijn al even aan het strunen met de vrijwilligers langs de route om de leukste paadjes uit te kiezen. Dit is al voor 95 procent klaar.’ Wat de tocht ook extra bijzonder maakt zijn de lage inschrijfkosten, vindt de organisatie. ‘Meedoen aan de wandeltocht kost maar 5 euro. Dit lage bedrag is een bewuste keuze. We willen namelijk dat het uitje voor iedereen toegankelijk is.’ Wel is er een limiet aan het aantal deelnemers. ‘Zeventienhonderd mensen is wel echt het limiet. Het moet namelijk wel leuk blijven. We willen dat de wandelaars kunnen genieten van de omgeving en zich niet druk hoeven te maken dat ze op de hakken van de wandelaar voor hen trappen. Ook moet het qua parkeren en organisatie mogelijk blijven. We hebben er weer heel veel zin in.’ De inschrijving voor de tocht is geopend en dit kan via billieturftocht.nl. Wie nog mee wil doen moet opschieten, want de tocht is inmiddels al voor driekwart vol.