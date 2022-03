In de Sportlight Golfclub Holthuizen

Golfen is voor mensen van elke leeftijd

RODEN – Wie denkt dat golfen vooral voor oude mensen is, zit ernaast. Golfen is voor alle leeftijden. In de gezellige brasserie van Golfclub Holthuizen in Roden loopt het inderdaad in en uit met studenten, dertigers en mensen van middelbare leeftijd. Om mensen kennis te laten maken met deze leuke en toegankelijke sport, wordt 23 april een open dag gehouden.

Sonja en Nils Labordus zijn beiden lid van de golfclub. ‘En onze vier kinderen ook,’ vertelt Sonja. ‘Ik begon met een vriendin. Haar zoon was lid en we wilden het wel eens uitproberen. En het was meteen raak. Mijn man werd ook lid. En daarna onze kinderen. We vinden het zo leuk, dat we bijna elke dag golfen.’ Nils vult aan: ‘De golfbaan is elke dag open, ook in de winter. Behalve wanneer de grond te nat is, dan kunnen we er niet op. Wat ik er zo leuk aan vind? Dat jong en oud door elkaar speelt. Je doet echt vriendschappen op. Ik heb vrienden die ouder zijn dan mijn vader. Het komt regelmatig voor dat je na afloop iets met elkaar drinkt en dan opeens besluit bij de Brasserie te

Joke Lich, bestuurslid, vertelt dat de golfclub in 1985 is ontstaan. ‘Een aantal mensen wilde een golfbaan in Roden en een boer stelde een stuk grond beschikbaar. In het begin werden de karren in de voormalige koeienstal opgeslagen, daarnaast kwam een houten noodclubhuis te staan met daarin kleedkamers en een barretje .’ Hoewel het misschien nog wat behelpen was, werd er al meteen lesgegeven. En de golfclub breidde zich uit, tot een flink aantal leden. ‘In 2001 werd het huidige clubhuis geopend, waarna de golfclub nog meer in volwassenheid groeide. Inmiddels zijn er zo’n 650 leden en beschikt de club over een 9-holes baan met 18 verschillende afslagen. Mensen kunnen

Toen de buurman land te koop had, hoefde de club niet lang na te denken. ‘Dat land kwam maar één keer te koop, dus hebben we het aangeschaft. Daar hebben we een par-3 baan gemaakt. Dat is een baan waarbij je bij elke hole in drie slagen de bal in de hole zou moeten krijgen. Als je goed bent.’

Het mooie aan golf is dat je tegen iedereen kunt spelen. ‘Net als bij biljarten wordt er met een verrekening gespeeld. Dus zou Nils in theorie tegen Tiger Woods kunnen spelen. En winnen.’ Nils schiet in de lach. ‘Dat zou ik wel wat vinden!’

Gezellig en laagdrempelig

De visie van golfclub Holthuizen is gezelligheid en laagdrempeligheid. Hetty Meijs, commissievoorzitter van de pr-commissie, vertelt: ‘Golfen is al lang geen elitesport meer. Het is echt voor iedereen. Dat zie je ook aan het aantal kinderen en studenten dat lid bij ons is. We vangen nieuwe leden ook op, iedereen krijgt een mentor toegewezen voor de eerste tijd. Er zijn speciale commissies die ervoor zorgen dat leden zich thuis voelen. En je wordt meteen in een groepje met andere nieuwelingen geplaatst. Je ziet dan ook meteen app-groepjes ontstaan. Je alleen voelen op onze golfclub is dan ook niet aan de orde. Naast gezellig en laagdrempelig is het ook een gezonde sport. Een Zweeds onderzoek wees uit dat dat mensen die golfen, gemiddeld vijf jaar langer leven. Je loopt zo een paar kilometer.’

Dure spullen aanschaffen is niet meteen nodig. ‘Nieuwe leden kunnen eerst gerust een tijdje golfclubs lenen en huren. En golfspullen hoeven ook helemaal niet duur te zijn.’

Nils Labordus is bedrijfslid. ‘Ik ben ondernemer. Golfen is een ideale manier om met mensen over zaken te spreken. Je zit niet met elkaar om tafel elkaar aan te staren. Daarnaast kun je jezelf niet beter voordoen dan dat je bent. Als je met iemand gaat golfen zie je al heel snel wie je voor je hebt. Op deze manier kun je ontspannen zaken doen.’

Golfen is niet de goedkoopste sport, maar door verschillende tarieven te hanteren is het voor de meeste mensen wel een betaalbare sport. ‘Tja, de voetbalclub is goedkoper, dat klopt,’ zegt Nils. Maar dan moet je ook bedenken dat je daar twee keer per week naar toe gaat. Naar de golfclub kun je zeven dagen in de week.’ Sonja vult aan: ‘En het is enorm ontspannend. Ik sta regelmatig op de green en dan heb ik het gevoel dat ik een mini-vakantie heb. Je staat midden in de natuur.’

Op 23 april is er een open dag op de golfclub. ‘Natuurlijk vrij toegankelijk,’ zegt Hetty. ‘Met kleine clinics, leuke dingen voor kinderen en allerlei informatie. Mensen mogen gewoon binnenlopen, iedereen is welkom van 10.00 tot 15.00, dus kom vooral, het wordt hartstikke gezellig!’