In de Sportlight – ISV de Draai

Skeelerbaan in Haulerwijk trapt het nieuwe seizoen van ‘echte buitensport’ af

HAULERWIJK – Het skeelerseizoen staat op het punt van beginnen. In een jaar waarin weinig mocht start het skeelerseizoen dit jaar voor ISV de Draai eerder dan gepland. Normaal gesproken wordt het seizoen in april afgetrapt, maar dit jaar zijn de trainingen in februari al gestart. In de voorjaarsvakantie rolden de eerste wieltjes alweer over de banen in Haulerwijk.

Skeeleren is een echte buitensport en is daardoor één van de weinige sporten waarin alweer vrij veel kan in deze coronatijd. Voor de vereniging is dit daarom een uitgelezen mogelijkheid om zich te richten op nieuwe leden. Nu veel jongeren hun vaste activiteiten en structuur moeten missen wil de vereniging graag deze doelgroep aansporen om te komen skeeleren. In de periode van februari tot en met maart kunnen kinderen tot 18 jaar gratis mee trainen, om op deze manier kennis te maken met de sport en de vereniging. Ook wil de vereniging de jeugd een uitweg bieden uit de eenzaamheid en verveling die er nu is bij veel jongeren als gevolg van de coronapandemie.

“Jeugd tot 18 jaar is vanaf nu welkom om te trainen op maandag en donderdag”, zegt voorzitter Wiebrigje van der Wier. “De aanwezige leden op de trainingsdagen worden verdeeld in groepen gebaseerd op leeftijd en vaardigheid. De jongste groep traint van 18:00 tot 19:00 uur en de oudere kinderen van 18:30 tot 20:00 uur. Het verschil in lengte van de training zit hem in het feit dat de jongste kinderen nog geen warming-up doen. Op de dagen dat het regent wordt er niet getraind op skeelers. Door het water wordt de baan glad en dat levert gevaarlijke situaties op. Als alternatief worden er looptrainingen gegeven.”

Of er naast de clubwedstrijden ook competitie wedstrijden worden gereden is voorlopig nog erg onzeker. “Dit is afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn omtrent de huidige maatregelen. Bovendien zijn we daarbij ook nog afhankelijk van het besluit dat de KNSB neemt hierover, maar zodra het weer kan, zijn we wel weer van plan om wedstrijden te organiseren.”

De jongste jeugd heeft een regio competitie, de meeste banen zijn in de buurt en eentje is gevestigd in Medemblik, waardoor de meeste wedstrijden dus vooral in de buurt zijn. “Vanaf 12-13 jaar kan je eventueel meedoen aan een landelijke competitie terecht, dan moet je regelmatig wat verder reizen voor wedstrijden”, vertelt de voorzitter. Uiteraard worden er op de baan in Haulerwijk ook wedstijden georganiseerd. Een aantal jaar geleden is de baan een aantal meter breder gemaakt. De regels hierover waren wat veranderd en dit moest gebeuren om nog wedstrijden te kunnen organiseren.

Tijdens de wedstrijden wordt er gestreden in drie categorieën, namelijk: een sprintonderdeel, een lange afstand onderdeel en er is een stukje behendigheid. Het sprintonderdeel varieert in afstand tussen de 200 en 400 meter en de lange afstand verschilt tussen de 1000 en 2000 meter, maar dit is ook afhankelijk van leeftijd en niveau. Wil je liever niet meedoen aan een competitie maar gewoon beter leren skeeleren dan kan dan natuurlijk ook. De training zijn laagdrempelig en worden afgestemd op elk niveau. Ook als je nog niet kan skeeleren ben je daarom van harte welkom.

“Als mensen het leuk vinden om mee te trainen kunnen ze contact opnemen via de mail. Het liefst zien we dat nieuwe mensen zelf in het bezit van skeelers. We hebben ook wel leen materiaal, dus er zijn wel mogelijkheden, maar eigen spullen heeft wel de voorkeur. Een helm is uiteraard verplicht.

Vanaf 1 april is er de mogelijkheid tot een proefabonnement. Hiermee kun je vijf keer meetrainen voor een tientje. Als je vervolgens besluit om lid te worden, krijg je deze tien euro als korting op een jaarlidmaatschap”, sluit van der Wier af.

De vereniging maakt gebruik van twee skeelerbanen, namelijk een 400m-baan en een 200m-piste. ISV de Draai heeft op dit moment ruim 100 leden variërend in leeftijd van 5-75 jaar. Skeelervereniging de Draai is aangesloten bij de KNSB. Aanmelden kan via info@isvdedraai.nl

Wat: Skeelervereniging ISV de Draai

Waar: Haulerwijk

Info: www.skeelerverenigingdedraai.nl