In de sportlight – Jumping Tolbert

Jumping Tolbert: enorm deelnemersveld uit heel Nederland komt naar HJC manege

TOLBERT – Jumping Tolbert dit jaar van 11 tot en met 18 maart, 8 dagen lang paardensport in de HJC manege in Tolbert. De organisatie van Jumping Tolbert organiseert dit jaar voor de tweede maal het grote indoor concours, en stoomt daarna door naar een succesvolle outdoor-editie in augustus. De organisatie zet alle zijlen bij om weer een geweldig stukje paardensport neer te zetten in Noord Nederland.

‘Op zaterdag 11 maart beginnen we met overdag de Horse Food Competitie voor de vier en vijf en zesjarige dressuurpaarden, waar naar verwachting z’n 45 starts in de baan gaan komen’, begint Helen de Koning van Jumping Tolbert. Inschrijven kan nog steeds voor deze competitie waarvan de eerste in de serie van drie in Tolbert wordt gereden. ‘Vanaf zondag gaan we springen en als eerste komen de pony’s aan start wat een enorm leuke dag gaat worden met nu al 150 inschrijvingen uit heel Nederland.’ Maandag tot en met zaterdag komen de rubrieken voor de paarden aan de beurt met op maandag de 80 tot en met 1.10 rubrieken. ‘Dinsdag komen de vier en vijf en zesjarige springpaarden aan de beurt, waar we Yvonne van Tright hebben gevraagd om zoveel mogelijk informatie te verstrekken over het paard wat op dat moment in de baan rijdt. Woensdag wordt een dag waar de 1.00 meter tot en met 1.20 meter wordt verreden, donderdag 1.20m tot en met 1.40m rubrieken. Met ’s avonds terug van weggeweest: Veteranen springen. Dit is een rubriek waar de 40 plussers aan mee kunnen doen. ‘Onze buren de Duitse springruiters komen hier speciaal voor naar Tolbert en we gaan hier een gezellige avond van maken, waar een glaasje snaps niet kan ontbreken’, zegt een enthousiaste De Koning. ‘Vrijdag gaan we door met 1.20 tot en met 1.40 rubrieken een winning round voor de 1.40 en twee finales van de 1.00 en de 1.10 meter. Zaterdagmorgen, de laatste dag, zijn er drie rubrieken gepland voor de 1.00, 1.10 en de 1.20 en daarna gaan we door met de finales van de 1.20, 1.30 1.35 en natuurlijk de Grote prijs van Tolbert de 1.40m. Voordat de grote prijs begint hebben we nog verkleed springen gepland, dit zal zeker met de Grote prijs voor veel spektakel zorgen op deze laatste avond van Jumping Tolbert. Hoofdsponsor van Jumping Tolbert Loonbedrijf Hummel, doet deze Indoor een schepje erboven op en maakt het mogelijk dat de winnaar van de grote prijs 2000 euro krijgt én hooi ter waarde van 500 euro. Een geweldig mooie prijs om te winnen en als organisatie zijn we er enorm blij dat dit allemaal mogelijk is. De inschrijving is nog steeds open en met meer dan 1200 inschrijvingen, verwachten we nu al een enorm deelnemersveld die uit heel Nederland naar Tolbert toekomen waaronder klinkende namen als Mark Houtzager, Julia Houtzager-Keijzer, Albert Zoer, Bas Moering, Age Flapper en de Grote prijs winnares van afgelopen Outdoor Mariët Hoekstra is er natuurlijk ook bij.’

De Entree voor deze week is gratis en rond het springen is er veel gezelligheid het publiek kan overal zitten er komt een Horeca plein, met heerlijke broodjes en andere lekkernijen van restaurant Vandaag uit Leek. Ook staan er vele standhouders met hun waar. Wie graag op bepaalde avonden VIP wil zitten, kan contact opnemen met de organisatie via info@jumpingtolbert.nl. Alle informatie en aanvangstijden zijn op de site www.jumpingtolbert.nl en www.startlijsten.nl te vinden. Jumping Tolbert is erg blij met een vaste groep vrijwilligers die zich de hele week inzetten. ‘Zij voeren vele taken uit als parcoursbouwen, helpen met de catering, Hostess die op de VIP alle sponsoren verzorgen van een hapje en drankje, parkeerwachter, stalmeester, ringmeesters en iedereen die dit concours mogelijk maakt. Zonder vrijwilligers en sponsoren kunnen we niet z’n geweldig groot concours neerzetten. Wij kijken met zijn allen uit om Tolbert over twee weken weer op de kaart te zetten, met het organiseren van een mooi paardensport evenement.’ (Foto: NH photo – Norine Habekothe)

Wat: Indoor Tolbert

Waar: HJC Manege

Wanneer: 11 tot en met 18 maart