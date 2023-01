In de Spo(r)tlight – Rederijkerskamer Heidebloem

Rederijkerskamer Heidebloem presenteert ‘Bonje na het bal’

ZEVENHUIZEN – Vaste prik in het begin van het nieuwe jaar: toneelvoorstellingen van lokale toneelverenigingen. Stukken waar maandenlang voor geoefend is worden op de planken gepresenteerd aan het publiek. Zo ook door de spelers van Rederijkerskamer Heidebloem, de club met een historie van maar liefst 143 jaar. Binnenkort mogen bezoekers zich opmaken voor een fantastisch stuk, want er is hard gewerkt aan de nieuwe voorstelling ‘Bonje na het bal’. De voorstelling van vrijdag 10 februari is uitverkocht, maar voor vrijdag 3 en zaterdag 4 februari zijn nog kaarten beschikbaar.

Dineke Kuiper, die al sinds 1986 bij haar geliefde toneelclub speelt, geeft aan dat de voorbereiding er zo langzamerhand op zit en dat de leden van Rederijkerskamer Heidebloem er klaar voor zijn om live te gaan. ‘Onlangs hebben we de try-out gedaan en die ging boven verwachting eigenlijk. Het was de eerste keer dat onze regisseur Brugt Vorenholt niet meer inbrak op het stuk en dat ging naar wens. Natuurlijk zijn er nog wel kleine details waaraan we moeten werken, maar daarvoor hebben we nog wel even de tijd. De grote lijnen kloppen en dat moet ook wel in deze fase. We hebben er het volste vertrouwen dat alles binnenkort op zijn pootjes terechtkomt.’ Een tipje van de sluier oplichten kan Kuiper wel, maar de bezoekers moeten het vooral zelf komen beleven natuurlijk. ‘Het verhaal speelt zich af tijdens het carnaval en op dat moment is het een gemaskerd bal. Dit zorgt enerzijds natuurlijk voor hele grappige en hilarische taferelen, maar het tegendeel daar kan ook sprake van zijn. Helemaal wanneer de vader van het huis met zijn vrouw huiswaarts keert, maar is dat wel zo? We hebben er alles aan gedaan om het beste in onszelf naar boven te halen en wij hopen dat het publiek dit na afloop kan bevestigen natuurlijk. We zien er enorm naar uit in ieder geval!’

143 jaar kun je met recht een rijke historie noemen als je naar het verleden kijkt van Rederijkerskamer Heidebloem. Omdat volgens meester Cornelis Reijntjes de mensen in Zevenhuizen en omstreken nogal ‘ruig in de mond’ waren richtte hij in 1876 een rederijkerskamer op met als doel de Nederlandse taal te bevorderen. Reijntjes, die zelf midden in de maatschappij stond, had behalve puttend uit eigen ervaringen misschien ook al het schoolmeesterrapport van één van zijn Zevenhuister voorgangers gelezen. Schoolmeester G.H. Buist gaf in 1828 op de vraag ‘Hoe is hunne platte taal?’ reeds een antwoord waaruit men op zou kunnen maken dat daar wel wat op aan te merken viel. Het grappige is dat de vereniging tegenwoordig juist het dialect ‘het Westerkwartiers’ in ere wil houden en dus vaak voorstellingen in streektaal opvoert. Kuiper is inmiddels 36 jaar lid, een periode waarin er hele mooie stukken zijn gemaakt en elke regisseur op zijn eigen manier kleur gaf aan de Heidebloem. ‘Op elke periode kijk ik eigenlijk wel met een goed gevoel terug, maar de invloed van een regisseur is natuurlijk wel groot. Klaas Deelstra had bijvoorbeeld heel veel aandacht voor de taal en de uitspraak, terwijl onze huidige regisseur Brugt Vorenholt bijvoorbeeld ook veel waarde hecht aan waar je staat en hoe je loopt. Er zijn veel zaken waar je rekening mee moet houden, maar ik denk dat we op alle onderdelen ondertussen wel voldoende scoren, maar dat er altijd onderdelen zijn waar we nog verder aan kunnen werken. Als ik terugkijk op de periode waarin we bezig zijn geweest met Bonje na het bal, dan denk ik dat we na corona echt weer naar elkaar toe zijn gegroeid.’

Rederijkerskamer De Heidebloem heeft momenteel 19 actieve leden en dit jaar voor het eerst ook een voorstelling op de zaterdagmiddag aanvang 14.30 uur. ‘Dit is een verzoek van de mensen op iets hogere leeftijd die heel graag willen komen kijken, maar de avondvoorstelling toch iets te laat vinden. Deze doelgroep komen we graag tegemoet en tegelijkertijd kunnen we met een middagvoorstelling ook de jeugd er bij betrekken’, besluit Kuiper.

Wat: Voorstellingen Rederijkerskamer Heidebloem

Wanneer: Vrijdag 3, zaterdag 4 en vrijdag 10 februari

Info: www.heidebloem7huizen.jouwweb.nl en Facebook