In de Sportlight: Rederijkskamer Tolbert

Weet Sjors het slechts draaiende filiaal van Super Super overeind te houden?

TOLBERT – Rederijkerskamer Tolbert presenteert op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari het gloednieuwe stuk ‘De Super Super’. De spelers zijn blij dat ze na twee toneelloze jaren het podium weer mogen bestijgen. Beide uitvoeringen worden gehouden in de Postwagen in Tolbert. Wie zin heeft in eindelijk weer een avondje lachen, gieren brullen, kan een kaartje kopen voor slechts een tientje aan de zaal.

Eerst maar eens even over het stuk: De klucht ‘De Super Super’ is geschreven door Henk Roede. De supermarkt van Sjors is het slechtst lopende filiaal van de keten ‘Super Super’. Sjors is dan ook geen geboren ondernemer en heeft het ook niet getroffen met zijn kleurrijke personeel. Maar het allergrootste probleem is dat er een jaar geleden een vestiging van een andere supermarkt is geopend aan de overkant van de straat. De ‘Super Super’ keten geeft Sjors nog één kans om de omzetcijfers op te krikken om zo de merknaam ‘Super Super’ te mogen behouden. Om Sjors hiermee te helpen stuurt de keten hulp in de vorm van de onervaren Nicolette. Zij gaat overijverig aan de slag, maar of alle inspanningen wel zo goed uitpakken? Hoe loopt dit allemaal af? Meer informatie vind je op www.vredewold.com. Beide uitvoeringen zijn in de Postwagen in Tolbert en beginnen om 20.00 uur. Kaarten zijn voor 10 euro te koop aan de zaaldeur. Voor de minder goed horende bezoeker is er ringleiding aanwezig. Zaterdag komt Bert Solo een robbertje zingen.

Siebo Beukema is secretaris van de toneelclub. En bestuurslid. En als het zo uitkomt ook speler. ‘En ik zit ook nog in de bouwcommissie. Zonder decor geen toneel, haha.’ Rederijkerskamer Vredewold is opgericht in 1900. Over twee jaar bestaat de club 125 jaar. Een hele kunst voor een toneelvereniging, want het wordt steeds lastiger om de boel in stand te houden, weet ook Beukema. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we die 125 jaar halen, dat zeker. Toneel leeft niet meer bij de jeugd. Daar zit een beetje het probleem. Vroeger was het heel normaal wanneer ouders bij het toneel zaten, je er als kind ook ging spelen. Dat is sinds een jaar of 10,15 niet meer zo. Jeugd heeft andere interesses. Online, telefoontjes, dat soort dingen. Dat heeft invloed op de voortgang van verenigingen. Op zich heel jammer. Gelukkig hebben wij nog aardig wat dertigers. Zelf ben ik vanaf 2007 lid, daarvoor heb ik bij andere toneelverenigingen gespeeld. Toen hadden we ruim dertig leden, nu zijn dat er ruim twintig waarvan enkele ereleden. Dit keer hebben we drie figuranten in het stuk geschreven. Die worden gespeeld door een aantal ereleden.’

Beukema weet wel wat hij zo leuk vindt aan het toneelspel. ‘Je kunt even helemaal buiten jezelf treden. Voor mij, en ik denk ook voor veel andere spelers, is het een uitlaadklep. Je komt even uit die dagelijkse sleur. Een keer per jaar gaan we met elkaar weg. Een jaarlijks uitje. Het is belangrijk om iets leuks te doen met elkaar. We zijn ook al bezig met het 125-jarig jubileum. Dat zal ongetwijfeld iets met een openluchtspel worden. Daar zijn we in 2007 mee begonnen op het terrein van de CazemierBoerderij. Een prachtige locatie. Toen is besloten om de vijf jaar een openluchtspel te organiseren. In 2012 hebben we het nog een keer gedaan, in 2017 nog eens en in 2019. Maar die laatste heeft niets met onze vereniging te maken. Dat stond in het teken van 125 jaar Tolbert. In samenwerking met de Oudheidskamer Fredwalda hebben we de organisatie van het openluchtspel op ons genomen. Dart was een heel groot succes waar we met veel plezier op terugkijken. Het plan is om er in 2025 een groot spektakel van te maken, met dus een openluchtspel. Geen stuk uit een catalogus, maar een zelf geschreven stuk. We hebben verschillende leden binnen de club die over dat talent beschikken. We zitten te denken in iets met het verleden, heden en de toekomst van Tolbert. Het leuke is, dat onze rederijkerskamer volledig zelfvoorzienend is. We doen alles zelf: decor, grime en de regie. Zo kunnen we het stuk helemaal zelf vormgeven.’

Wie verzekerd wil zijn van een hilarische avond uit, doet er goed aan om een kaartje te fixen voor 27 of 28 januari. Aanvang: 20:00 in de Postwagen in Tolbert.

Wat: Rederijkerskamer Vredewold

Waar: De Postwagen Tolbert

Wanneer: Vrijdag 27 en zaterdag 28 januari