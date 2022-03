In de Sportlight – Skeelervereniging ISV de Draai

Wat: Skeelervereniging ISV de Draai

Waar: Haulerwijk

Info: www.skeelerverenigingdedraai.nl

HAULERWIJK – Het skeelerseizoen loopt op rolletjes voor Skeelervereniging ISV de Draai. Het is een snelle en dynamische buitensport die door een hele enthousiaste vereniging in Haulerwijk wordt beoefend. Zo ook door bestuurslid Joycelyn van Weperen.

Behalve dat Van Weperen fanatiek mee skeelert, houdt zij zich ook samen met het bestuur bezig met evenementen voor de vereniging. ‘Op 27 maart komt onze open dag er weer aan. Op die dag worden er meerdere clinics gegeven’, aldus Van Weperen. Een van de clinics zal gegeven worden door Marijke Groenewoud, bekend van de Olympische Spelen. Ook zullen er clinics gegeven worden door oud-leden van de vereniging zoals Willem Hut en Jan van Loon. ‘Dit is natuurlijk super leuk voor onze huidige leden, maar ook voor mensen die nog niet skeeleren, maar wel benieuwd zijn naar de sport.’

De vereniging heeft vorig jaar haar beste prestatie neergezet op competitieniveau. ‘Ze doen goed hun best, waardoor ik wel verwacht dat ze dit jaar ook weer een goede prestatie zullen neerzetten.’ Er wordt aan meerdere competities meegedaan. ‘Onze skeeleraars doen mee aan de Van Lingen Competitie, deze competitie wordt gereden in het Noorden van het land. Daarbij hebben wij ook een eigen clubcompetitie, deze rijden wij maandelijks. En wij doen mee aan de landelijke competitie. Dit gaat allemaal erg goed tot nu toe.’ Met al die competities moet er natuurlijk ook voldoende getraind worden. ‘Wij trainen twee keer in de week. Op maandag en op donderdag. De eerste groep traint van kwart over acht tot kwart over negen. Dit is onze jongste groep, van ongeveer zes tot elf jaar. Deze groep heet de pupillen vier tot één. Daarna trainen onze Kadetten en Junioren. De wedstrijdskeeleraars trainen hier dan ook voornamelijk bij. Van acht tot negen uur trainen dan ook nog onze recreanten die graag voor hun plezier op de baan staan. Het zijn altijd hele gezellige avonden. Natuurlijk wordt er heel serieus getraind, maar plezier staat wel echt op één voor ons. Jong en oud kunnen op kun eigen tempo en niveau lekker meetrainen.’ Hoe de wedstrijden in elkaar steken verschilt ook per leeftijd. ‘De jongste kinderen skeeleren meestal 100 meter, de oudere kinderen en volwassenen 300 meter. Kinderen rijden dan vaak 2 á 3 rondjes. De volwassen gaan meestal door tot 10 á 15 kilometer. Daarbij bestaat ook nog de flying lap, deze is 200 meter.’

De skeelersport is een enorm dynamische individuele sport. Skeeleraars zijn afhankelijk van de eigen fitheid. Toch zijn er ook wedstrijden waar gewerkt wordt met een aflossysteem. Van Weeperen’s passie voor de sport komt duidelijk naar voren in het interview. ‘Het is een sport met heel veel snelheid. Het heeft veel kenmerken van de schaatssport en voegt daar nog wat aan toe. Zodra je eenmaal weet hoe je vooruit komt, kun je steeds sneller gaan.’ Een sport vol met adrenaline. Maar ook niet zonder gevaren. ‘Valpartijen horen erbij. Hoe harder je nou eenmaal gaat, hoe groter de kans op een blessure. Maar gelukkig gebeurt dit vaker niet dan wel. Bij onze vereniging is het dan ook verplicht om een helm te dragen. Andere bescherming wordt ook aangeraden, maar alleen de helm is verplicht.’

Ook ISV de Draai heeft last gehad van de coronaperiode. Maar zij zijn hier op een creatieve manier mee omgegaan. ‘Skeeleren is een buitensport, daardoor was er veel mogelijk. We hebben toch nog op afstand kunnen trainen met verschillende regels op de baan.’ Mochten mensen nu ook interesse hebben om eens een kijkje te nemen op de skeelerbaan kunnen die langskomen bij de open dag op 27 maart. ‘Je kunt ons bereiken via Facebook, Instagram, onze website of via info@isvdedraai.nl. Het hele jaar door hebben we ook proefdagen, deze zijn ook allemaal te vinden op de website. Dan kun je gratis een proefles meedraaien, hier kun je je ook voor opgeven op onze open dag. Daarbij hebben wij een routekaart met vijf proeflessen voor tien euro. Wij zijn een hele gezellig club, waar iedereen elkaar kent. Dus kom zeker eens langs!’