In de Spo(r)tlight – SV Haulerwijk

Wat: Officiële opening nieuwe accommodatie

Waar: SV Haulerwijk

Wanneer: Vrijdag 10 februari

SV Haulerwijk opent nieuwe accommodatie

HAULERWIJK – Komende vrijdag is het eindelijk zover. Het heeft even geduurd, maar het wachten wordt ruimschoots beloond. Vanaf komend weekend maakt SV Haulerwijk gebruik van een spiksplinternieuwe accommodatie en daarmee is de club gereed voor de toekomst.

Wie het afgelopen half jaar op het sportcomplex van SV Haulerwijk is geweest heeft duidelijk kunnen zien dat er nogal wat werkzaamheden werden uitgevoerd die hebben geleid tot een schitterend eindresultaat. Niet voor niets is SV Haulerwijk-voorzitter Ronald de Vries dan ook ontzettend trots op de nieuwe accommodatie die nu vrijdag en zaterdag officieel in gebruik wordt genomen met activiteiten voor jong en oud.

‘Dit plan had al veel eerder moeten worden uitgevoerd, maar we zijn blij dat het nu eindelijk is afgerond met een prachtig eindresultaat. De kantine die er stond was enorm gedateerd, maar een nieuw gebouw plaatsen heeft nogal wat voeten in de aarde. Je moet ontzettend veel regelen met tal van betrokken partijen, dus je moet sowieso een lange adem hebben als je dit soort zaken grondig en goed wilt regelen, maar het is gelukt. In het voorjaar van 2022 zijn we begonnen met de verbouwing en het resultaat mag er zijn. Het was al met al een indrukwekkende tijd.’ De verbouwing heeft wat gekost, want waar de club aanvankelijk rekende op een bedrag van anderhalf miljoen euro werd het uiteindelijk 1.8 miljoen euro. Niettemin werd er door de leden en direct betrokkenen een mooie actie op touw gezet waarmee de zaak voortvarend in beweging kwam vervolgt De Vries. ‘Met een ‘Steentjesactie’ hebben we inderdaad een mooi bedrag binnen weten te halen en het resultaat hiervan zegt maar één ding dat de betrokkenheid bij onze club enorm groot is. Met deze actie konden mensen op symbolische wijze een steentje adopteren waarmee we dus duidelijk maken dat de club van en voor iedereen is die SV Haulerwijk een warm hart toedraagt.’ Wie nu een bezoek brengt aan de club kijkt zijn ogen uit, want het lijkt in de verste verten niet meer op wat oorspronkelijk was. Er zijn acht nieuwe kleedkamers gerealiseerd en bovenop het complex bevindt zich een dakterras met uitzicht op het veld. Binnen de verbouwingsplannen is er veel aandacht geweest voor de juiste keuzes voor wat betreft het gebruik van schone energie legt De Vries uit.

‘Het nieuwe gebouw wordt verwarmd door aardwarmte en daarom hebben we het gasverhaal volledig los kunnen laten. Een beter moment om dit soort plannen door te voeren was er dus eigenlijk niet. Daarnaast hebben we zonnepanelen op het dak kunnen plaatsen en daarmee is onze nieuwe accommodatie veel duurzamer. Over onze accommodatie valt ontzettend veel te vertellen. We hadden het al iets eerder willen openen, maar we zijn ontzettend blij dat we de officiële opening vrijdag mogen beleven met z’n allen. Wie later wil komen kijken is zaterdag 18 februari van harte welkom op onze open dag.’ Het idee tot de oprichting van SV Haulerwijk is ontstaan uit een voorgenomen fusie van twee lokale voetbalverenigingen: VV Haulerwijk en de ZVV Haulerwijkse Boys. Al eerder in 1997 werd de gezamenlijke Haulerwijkse Jeugd Combinatie (HJC) opgericht. In 2014 werd de invulling van de nieuwe vereniging op papier geaccordeerd door beide partijen. Sportvereniging Haulerwijk heeft zich ten doel gesteld zich niet alleen op voetbal te richten, maar biedt ook de mogelijkheid dat andere sporten zich kunnen aansluiten. De nieuwe vereniging die ondertussen alweer aantal jaren onderweg is in de eerste plaats een sportvereniging in plaats van een specifieke voetbalvereniging. De focus is gericht op zowel op Haulerwijk als op haar omgeving. De vereniging wil het mogelijk maken om zeven dagen per week te kunnen sporten voor alle leeftijden, waarbij er ook bijzondere aandacht is voor de jeugdleden. Naast sportactiviteiten staat SV Haulerwijk ook open voor andere maatschappelijke activiteiten. Neem voor meer informatie een kijkje op www.svhaulerwijk.nl.