In de Spo(r)tlight – Toneelvereniging Wilskracht

Wat: Toneelvereniging Wilskracht

Waar: Op de Welle

Wanneer: Vrijdag 3, zaterdag 4, vrijdag 10 en zaterdag 11 februari

Eerste voorstelling 2023 in zicht voor Toneelvereniging Wilskracht

DE WILP – Komende vrijdag staat Toneelvereniging Wilskracht voor het eerst in 2023 weer op de planken met de voorstelling ‘De Vloek van de Farao’. Na een langdurige periode van repeteren wacht nu dus de vuurdoop, maar het wordt absoluut de moeite waard blikt bestuurslid Sylvia Nabring alvast vooruit.

‘De laatste periode stond inderdaad in het teken van intensief repeteren, maar het kwam vooral neer op de aandacht voor de details. Het stuk ‘De Vloek van de Farao’ stond al tweemaal eerder in de planning, maar door corona moest het steeds worden uitgesteld. Dat probleem is nu verleden tijd, dus we zijn echt benieuwd hoe het stuk wordt ontvangen. De laatste avond in een serie van vier voorstellingen is uitverkocht, dus er zijn nog kaarten. Meestal gaat het hard als de eerste voorstelling voorbij is, dus we hebben goede hoop dat Op de Welle volgende week weer mooi vol loopt. Na afloop kan iedereen nog even gezellig nazitten onder het genot van een hapje en een drankje. Er kan ook worden gedanst, want er is muziek, maar dat laten we natuurlijk helemaal aan de gasten zelf over. Een orkestje doen we niet meer zoals we dat in het verleden deden, want mensen moet ook gewoon nog even gezellig kunnen kletsen.’

De Vloek van de Farao gaat over Aaltje Berepoot die geen zin heeft om met haar man Berent en hun caravannetje op vakantie te gaan. Ze heeft een all-inclusive reis naar Egypte geboekt. Haar man heeft hier totaal geen zin in. Ze hebben nog nooit gevlogen en Berent ziet er als een berg tegenop om naar het warme, zanderige Egypte te gaan. Het begint al met gedonder bij de douane en het hotel dat ze hebben geboekt is ook al niet wat ze ervan hadden verwacht. Dan koopt Aaltje van een vreemde man een heel oud beeldje van een poes, maar dat blijkt niet zo’n verstandige aankoop te zijn geweest. Hoe het daarna verder gaat dat moeten de mensen zelf maar komen beleven. Nabring is vanuit diverse functies ondertussen alweer ruim veertig jaar betrokken bij Toneelvereniging Wilskracht en ziet uit naar de komende vier speeldata in dorpshuis Op de Welle in De Wilp. ‘Voorheen kwamen er bij de voorstellingen ongeveer 400 man in drie avonden en dat aantal hopen we natuurlijk te evenaren. Dit is de eerste keer dat ze weer op de planken staan na corona, dus het is allereerst wel even spannend hoe dit afloopt. De praktijk heeft tot nu toe wel geleerd dat ondanks het feit dat iedereen het druk heeft alles op het moment van de waarheid keurig voor elkaar is en daar gaan we nu dus ook maar gewoon van uit. We gaan het in ieder geval met veel belangstelling bekijken.’ Het dorpshuis in De Wilp is onlangs verbouwd en door de nieuwe indeling kunnen er tegenwoordig minder mensen in de zaal, waardoor er vier voorstellingen kunnen worden gespeeld. De nieuwe indeling levert overigens geen praktische problemen op, want Toneelvereniging Wilskracht kan zelfs nog wel wat versterking gebruiken besluit Nabring. ‘Elke vereniging heeft gemerkt dat corona invloed heeft gehad en daarop vormen wij met Toneelvereniging Wilskracht geen uitzondering. Getalsmatig hebben we de zaken nu wel goed voor elkaar, maar nieuwe leden mogen zich altijd melden. Dat geldt ook voor bezoekers voor de komende voorstelling. De voorverkoop die medio januari plaatsvond leverde ondanks het slechte weer een mooi resultaat op, maar er zijn voor 3, 4 en 10 februari nog steeds kaarten in de aanbieding. Traditiegetrouw hebben we ook weer een verloting met schitterende prijzen! Vanaf deze plek heten we iedereen van harte welkom!’