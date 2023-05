In de Spo(r)tlight – Truckrun van de Nienoord Truckers

Wat Truckrun van de Nienoord Truckers

Waar Evenemententerrein Leek

Wanneer 13 mei 2023

Truckrun van de Nienoord Truckers komt weer in beweging

LEEK – De truckrun die vorig jaar jubileerde met haar 40-jarig bestaan nadert ondertussen alweer met rasse schreden. Net als vorig jaar zal het evenement ook dit jaar weer worden gehouden in Leek op het evenemententerrein. Nienoord Truckers-voorzitter Gerrit Cazemier kijkt met veel plezier vooruit naar de komende editie en verwacht dat alles ook dit jaar weer perfect op z’n plek valt.

Op zaterdag 13 mei wordt het weer een drukte van belang bij In De Klaver in Niebert, want dat is de plek waar circa 200 trucks al vroeg in de ochtend klaarstaan om bijrijders mee te nemen. De bijrijders zijn onder andere cliënten van De Zijlen, mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen die een connectie met de chauffeurs hebben. De laatste editie tovert direct een glimlach op het gezicht van de voorzitter. ‘Vorig jaar verliep alles op rolletjes. Het was toen met vergunningen wel een beetje lastig herinner ik me nog, omdat we corona toen net achter de rug hadden, maar dat mocht de pret niet drukken. Alle deelnemers hebben een fantastische tijd beleefd en daar gaan we dit jaar natuurlijk ook weer voor.’ Cazemier zag het evenement dat ondertussen al jarenlang bestaat door de jaren heen wel veranderen. Het werd er uiteindelijk niet minder van, maar de regels zijn wel strenger geworden. ‘Vroeger waren er veel minder regels en dat maakt de organisatie wel een stuk eenvoudiger. Tegenwoordig is dat wel anders en ergens ook wel logisch natuurlijk, want veiligheid gaat voor alles. Vorig jaar is er elders in Nederland iets fout gegaan en dat merk je dan wel in aanloop naar de eerstvolgende editie. Niettemin zijn we al een heel eind met de organisatie en voor zover ik het nu kan overzien, hebben we aan alles gedacht.’

Cazemier is inmiddels 22 jaar lang voorzitter en voorlopig nog niet van plan om het stokje over te dragen aan een opvolger. ‘Ik vind het nog altijd ontzettend leuk om te doen. Ik ben er vlak na de eeuwwisseling als voorzitter ingerold, maar eigenlijk ben ik er al veel langer bij betrokken, want in de jaren negentig vervulde ik al diverse bestuurstaken. Je sluit de truckrun op een zeker moment wel in je hart, want ik zou eigenlijk geen enkele editie willen missen. We hebben een groot aantal vrijwilligers die zich ieder jaar op fantastische wijze manifesteren. Het is ook echt een familieaangelegenheid, want als ik naar mezelf kijk dan vind ik het prachtig om te zien dat mijn kinderen en kleinkinderen allemaal betrokken zijn.’ Vooruitkijkend naar de komende editie ziet de voorzitter geen enkel wolkje aan de lucht. Het aftellen mag wat hem betreft beginnen. ‘Het belangrijkste waar je eigenlijk geen invloed op hebt is goed weer, maar de vooruitzichten lijken stabiel. We hebben een prachtig programma voor elkaar dat voor iedereen vrij toegankelijk is. We hopen dan ook op veel bezoekers, want we hebben bijvoorbeeld ook weer een grote verloting op touw gezet met prachtige prijzen die door lokale ondernemers beschikbaar zijn gemaakt. Ook de muziek is dit jaar weer dik voor elkaar, dus ik denk dat we momenteel heel tevreden kunnen zijn met de huidige stand van zaken. Dat hebben we natuurlijk voor een heel groot deel ook te danken aan onze sponsoren die het evenement steunen. Deze groep mensen zoek ik altijd even persoonlijk op, want hun steun is noodzakelijk om de zaak op de rit te houden. Ze zijn onmisbaar!’

De organisatie heet iedereen van harte welkom op zaterdag 13 mei. Neem voor meer informatie een kijkje op www.nienoordtruckers.nl.