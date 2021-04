In de Sportlight: VV TLC hoopt met contractverlenging sponsors en nieuw clubhuis op een mooi seizoen.

LEEK – Heugelijk nieuws voor TLC. Met trots meldt het bestuur dat het contract met hoofdsponsor Sylvaphane verlengd is tot 1 juli 2024 en ook Laserworx heeft het contract uitgebreid met tenues voor de JO15. Ook wordt het clubhuis in een nieuw jasje gestoken. Na de brand in de meterkast in de zomer van 2020 heeft de club besloten om een aantal dingen te vernieuwen. Op deze manier kan de club vol goede moed beginnen aan het nieuwe seizoen en hopelijk alle corona-ellende achter zich laten.

“We zijn ontzettend blij met zo’n trouwe en goede sponsor. Als we iets nodig hebben, helpen ze ons altijd. We kunnen altijd bij hun terecht”, zegt Jachenka Rozema van de sponsorcommissie.

Naast nieuwe sponsorcontracten is de club op dit moment ook bezig met een renovatie van het clubgebouw. “Na de blikseminslag vorige zomer zijn we natuurlijk ontzettend geschrokken. We hebben toen besloten om een aantal dingen te controleren op veiligheid. Hier kwamen een aantal complicaties aan het licht. Met name de bedrading die door het plafond naar de meterkast loopt was wel aan vervanging toe. We hebben dat nu aangepakt en brandveilig gemaakt. Ook zit er gelijk een helemaal nieuw plafond in.” Daarnaast wordt de rest van de kantine momenteel opgeknapt. “De bar is helemaal omlijst met steigerhout en ook de bestuurskamer en het spelershonk is helemaal vernieuwd. Hier hebben onze sponsors en vrijwilligers ons ontzettend mee geholpen. Zonder hun was het nooit gelukt.”

Verder richt de club zich de komende periode op het binnenhalen van jonge jeugdleden. “Met het kaboutervoetbal proberen we jonge leden enthousiast te maken om lid te worden. Als ze besluiten lid te worden krijgen ze van ons een rugtas met daarin een trainingspak en tenue van de club. We kunnen niet wachten op volgend seizoen.”

Eerste elftal

Ook bij de senioren kunnen ze niet wachten. Hoofdtrainer Henry Kramer blikt vooruit op volgend seizoen: “Laten we vooropstellen dat ik hoop dat we weer op een normale manier onze sport kunnen uitvoeren. Deze wens heeft iedereen. Ik denk dat we met ons huidige spelersmateriaal in staat moeten zijn om in de middenmoot mee te kunnen draaien. Vorig jaar werden we nog bestempeld als een degradatiekandidaat, maar daar kan ik me niet in vinden. Er zijn natuurlijk wel wat belangrijke spelers vertrokken aan het eind van vorig seizoen, maar we hebben op dit moment een jonge, gretige en leergierige spelersgroep die genoeg kwaliteiten heeft om er een mooi seizoen van te maken.” Behalve teamgenoten is een groot deel van de spelersgroep ook goed bevriend met elkaar. Hier ligt volgens Henry ook de grootste kracht van het elftal. “Wij zijn echt een team. Je ziet dat ook terug op het veld. De jongens gaan voor elkaar door het vuur en durven elkaar ook aan te spreken als er iets mis gaat. Het is goed om te zien dat het goed zit met de dynamiek in de groep.”

De oefenmeester geeft verder aan dat op dit moment slecht kan inschatten of er nog een versterkingen komen voor volgend seizoen. “Ik kan dat echt heel lastig inschatten, ook natuurlijk omdat er nu zo weinig gebeurt. Wij zijn een dorpsvereniging die het voornamelijk moet doen met eigen jongens en daar is wat mij betreft helemaal niks mis mee. We gebruiken deze tijd dus ook goed om te inventariseren wat voor jongens we rond hebben lopen in de jeugdteams. We proberen goed te selecteren en de jongens die eventueel in aanmerking komen voor het eerste elftal erbij te betrekken.” Tot slot is de trainer blij over de ontwikkeling die de club doormaakt. “We maken echt stappen als vereniging. De hele accommodatie wordt aangepakt en vernieuwd. Dat is goed om te zien.”

Eén van de sponsors die hun contract heeft verlengd is Laserworx uit Leek. Laserworx is een totaalleverancier voor snij- en zetwerk en heeft besloten om de samenwerking voort te zetten. “Onze ex-directeur is destijds het sponsorschap aangegaan, omdat hij ook een bestuurlijke functie had binnen de club. Als bedrijf hebben wij verder niks met voetbal, maar we vinden het, helemaal in deze moeilijke tijd, belangrijk dat we lokale verenigingen blijven steunen. Dat is voor ons ook de grootste motivatie geweest om de samenwerking te verlengen”, zegt Jacqueline Honnef. Laserworx is vanaf aankomend seizoen zelfs kledingsponsor bij JO-15. Daarnaast heeft het bedrijf een bord langs het veld, een logo op de website en een welkomstbord bij de ingang.