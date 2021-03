In de sportlight – Golfclub Holthuizen

Golfclub Holthuizen nodigt bedrijfsleden uit om te komen golfen

RODEN – In het bedrijfsleven heb je als manager van een bedrijf contact met veel mensen. Het komt hierbij regelmatig voor dat je deze mensen vaak alleen via de telefoon spreekt of via een e-mail. Helemaal in deze tijd, waarbij regelmatig persoonlijk contact niet meer zo vanzelfsprekend is. Golfclub Holthuizen, die bestaat sinds 1985, is in 2011 gestart met een business club. Door middel van het opzetten van een actieve business club wil de vereniging meer bedrijven en sponsoren betrekken bij de golfclub aan het Oosteinde in Roden.

De golfclub wil graag meer aandacht voor de bedrijven competitie, weten bestuurders Willi Janssen en Joke Lich. Op deze manier wil de club graag meer bedrijfsleden laten meespelen in een jaarlijkse bedrijvencompetitie, welke door alle coronamaatregelen vorig jaar niet kon plaatsvinden. Dit jaar heeft de organisatie echter goede hoop dat het weer door kan gaan.

“De bedrijvencompetitie bestaat uit vier wedstrijden in het voorjaar en de zomermaanden. De wedstrijden bestaan uit negen holes. Iedereen start op een andere hole met een maximum van vier mensen per hole. De ondernemers en sponsoren met een lidmaatschap van Holthuizen zijn automatisch lid van de business club,” zegt Willi Janssen. “Met de business clubleden wil de club ook de deelname aan de bedrijvencompetitie vergroten. Business clubleden mogen met één of twee introducés meedoen met hun bedrijf in de bedrijvencompetitie”, gaat hij verder. “Na afloop van de wedstrijden van de bedrijvencompetitie is er een bedrijfspresentatie en een buffet voor de deelnemers”. De start van de bedrijvencompetitie is op dinsdag 13 april. “Tussen wedstrijd twee en drie van de vier competitiewedstrijden volgt er nog een extra sponsorwedstrijd, waarbij ook sponsors een balletje mogen meeslaan,” vult Joke aan.

De planning van deze competitie ziet er als volgt uit:

Eerste bedrijvenwedstrijd – 13 april om 15:00 uur

Tweede bedrijvenwedstrijd – 25 mei om 15:00 uur

Sponsorwedstrijd – 22 juni om 13:00 uur

Derde bedrijvenwedstrijd – 31 augustus om 15:00 uur

Vierde bedrijvenwedstrijd – 28 september om 15:00

“Het doel van deze bedrijvencompetitie is dat ondernemers in de regio elkaar beter kunnen leren kennen. Ze kunnen hun netwerk vergroten en nieuwe connecties creëren. Omdat er verschillende ondernemers meedoen aan de bedrijvencompetitie, kunnen de ondernemers ook van elkaar leren hoe ze bepaalde zaken aanpakken”, vervolgt Janssen. Holthuizen biedt de mogelijkheid om dit op een ontspannen en sportieve manier te doen, in plaats van tussen de kantoormuren. Holthuizen wil graag laten zien dat het de mogelijkheid biedt om in een informele setting, nieuwe waardevolle informatie of connecties te winnen voor de deelnemende bedrijven. “Golf is hier een uitermate geschikte sport voor. Je bent buiten, in beweging en het is ook een stukje ontspanning. Op deze manier leer je elkaar ook op een andere manier kennen”, benadrukt Joke.

“Huidige bedrijfsleden hebben volledig speelrecht en ontvangen vouchers om relaties mee te nemen op de golfbaan,” gaat Willy verder. Hiermee mogen bedrijfsleden een extra persoon meenemen, buiten de bedrijvencompetitie om. Dit krijgen ze omdat ze bedrijfslid zijn. Holthuizen wil met al deze extraatjes nieuwe leden trekken voor de bedrijvencompetitie. Op dit moment kent de club vijftien bedrijfsleden. De kosten van een bedrijfslidmaatschap liggen op €1500. Een normaal lidmaatschap ligt op €750.

Handicap 54

Om te kunnen golfen bij Holthuizen moet een lid in het bezit zijn van Handicap 54. Dit heette vroeger een golfvaardigheidsbewijs. Handicap 54 is de minimale score die een golfer kan krijgen. Leden met een hogere handicap, mogen meer. “De handicap wordt bepaald aan de hand van de score die een speler haalt. Aan de hand van je huidige handicap wordt bepaald in hoeveel slagen je over een baan mag doen. Als je dit beter doet, wordt je handicap lager en dus beter, doe je er meer slagen over, dan wordt je handicap hoger. De handicap is dus afhankelijk van de kwaliteit van de speler”, gaat Janssen verder.

Bij Holthuizen is ook de mogelijkheid om de handicap te halen. Om dit te halen kan men een pakket kopen, bestaande uit 10 praktijklessen, theorielessen + examen en krijgen deelnemers een mentor toegewezen die hen begeleidt door dit traject. Tijdens de praktijklessen krijgt men les van een golfpro. De kosten voor dit pakket zijn bepaald op €495.

“De vereniging heeft ook oefenfaciliteiten voor beginners. Zo kan iedereen voor €1, 17 ballen slaan op de driving range en kan iedereen leren putten op de oefengreen”, sluit Lich af.

Kennismaken met golf? Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 3 groepslessen voor €55 p.p. Er start elke laatste zaterdag van de maand een nieuwe cursus. Aanmelden kan via Golfclub Holthuizen of www.Isigolf.nl

Aanmelden voor de Bedrijvencompetitie kan via info@golfclubholthuizen.nl

WAT: Bedrijvencompetitie

WANNEER: Vanaf 13 april

WAAR: Golfclub Holthuizen

INFO: Info@golfclubholthuizen.nl / golfclubholthuizen.nl