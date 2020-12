“In deze donkere dagen steken we nog meer liefde in onze samenleving”

Westerkwartier trapt campagne #KalmAan af







WESTERKWARTIER – De decembermaand wordt elk jaar gezien als feestmaand, waarbij we gewend zijn om samen Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw te vieren. In verband met het coronavirus gaan deze feestdagen er anders uitzien. En dat is moeilijk, erkent ook burgemeester Ard van der Tuuk: “We zijn aan veel beperkingen gebonden en in deze maand wordt dat extra zichtbaar. We willen samen zijn, maar we moeten er ook met z’n allen voor zorgen dat we een derde coronagolf voorkomen”. De gemeente Westerkwartier wil samen met de inwoners het gesprek voeren over hoe we dit jaar de decembermaand kunnen vieren. Daarom start het vandaag, in samenwerking met Media-Totaal Noord (uitgever van onder andere deze krant), de campagne #KalmAan.



“Het is een moeilijke tijd vanwege corona”, vertelt de burgervader. “We zijn aan veel beperkingen gebonden en dat is juist in de decembermaand extra moeilijk; we zijn gewend om samen de feestdagen te vieren. Er is onlangs ook een landelijk vuurwerkverbod afgekondigd. Als gemeente spelen wij hierin een belangrijke rol, ook om samen met andere instanties in te grijpen als het moet. Maar we begrijpen heel goed dat het ontzettend moeilijk is. Tegelijkertijd zeg ik ook: houd vol, er is licht aan het eind van de tunnel. Laten we ervoor zorgen dat we een derde coronagolf met zijn allen voorkomen”. Van der Tuuk begrijpt heel goed dat mensen ondanks alles elkaar willen opzoeken en dat ze deze maand alles even willen vergeten. Toch roept hij de inwoners op om alles binnen te perken te houden: “Er is inmiddels uitzicht op een vaccin en daarmee komt ook het einde van het coronatijdperk dichterbij. Samen zijn met familie en vrienden kan, maar de regels moeten wel in acht worden genomen”.



Met de #KalmAan-campagne wil de gemeente Westerkwartier het gesprek voeren over de vraag: ‘Hoe vieren we dit jaar de decembermaand?’ Dat begint natuurlijk al met Sinterklaas en eindigt met Nieuwjaarsdag. “We hopen op een leuke manier jong en oud te bereiken en ervoor te zorgen dat mensen in de gemeente Westerkwartier hier samen aan de eettafel, op het werk of op school over praten. Maar ook vragen we aandacht voor mensen die in deze dagen extra eenzaamheid ervaren, want die zijn er ook zeker. En dat snappen we. We vragen een ieder om daar oog voor te hebben, deze maand nog iets meer dan normaal. Op deze manier steken we nog wat meer liefde in de samenleving. Liefde voor elkaar in deze donkere dagen”, aldus de burgemeester.



Wekelijks besteedt de gemeente Westerkwartier aandacht aan een ander thema. Elke week met video’s via Social Media en verhalen in deze krant. Zo komen verschillende instanties aan bod. “Maar ook juist met de mensen uit onze lokale samenleving. We willen van iedereen weten hoe zij de decembermaand vieren. Op deze manier gaan we met elkaar in gesprek”. Mensen met ideeën over de decembermaand of andere leuke initiatieven kunnen een reactie achterlaten op de website www.kalmaanwesterkwartier.nl.



Het eerste thema waar de gemeente Westerkwartier aandacht voor vraagt is Sinterklaas. Onlangs heeft de burgervader de goedheiligman zelf mogen ontvangen in de gemeente. “De digitale intocht was een mooie oplossing voor alle intochten die helaas afgelast moesten worden. Kinderen konden live meekijken en dat werd dan ook volop gedaan. Sinterklaas komt dit jaar niet naar de schoen, maar de schoen komt naar het kind. Zaterdag 5 december is het weer pakjesavond. Normaal gesproken is het geweldig dit te vieren met opa´s en oma´s, vrienden en buren. Gelukkig kan het dit jaar gewoon gevierd worden, maar we moeten ons wel aan bepaalde regels houden. Vier Sinterklaas met het eigen gezin of in een klein gezelschap. Houd er hierbij rekening mee dat je ook zaterdag maximaal één groep van drie mensen ontvangt, exclusief kinderen t/m 12 jaar. Uiteraard moet ook rekening gehouden worden met 1,5 meter afstand. Wacht niet tot het laatste moment met het doen van Sinterklaasinkopen en vermijd drukke plekken en drukke momenten. Draag een mondkapje in openbare binnenruimtes zoals winkels en supermarkten, want vanaf vandaag is dat verplicht. Het is allemaal iets anders dan anders, maar ondanks dat kan het nog ontzettend gezellig zijn”, besluit Van der Tuuk.



Deze week komt er een video online waarin Ard van der Tuuk in gesprek gaat met Martin Lobers. Laatstgenoemde is directeur van CBS de Rietstek in Kommerzijl en Hoofd Jeugdopleidingen bij vv Zuidhorn.