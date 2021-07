‘In deze periode is het altijd druk met werkzaamheden’

Wegwerkzaamheden zorgen voor overlast

NOORDENVELD – Wie deze weken door Noordenveld reed, kan het niet zijn ontgaan. Op veel plekken werken gemeente en provincie aan de wegen. Zo is het centrum van Roden moeilijk bereikbaar door werkzaamheden in de Kanaalstraat en de Heerestraat, kunnen automobilisten momenteel niet rechtstreeks van Lieveren naar Roden en is de Donderseweg nog tot en met 9 juli afgesloten voor verkeer. Daarnaast gaat vanaf 16 augustus ook nog de N373 tussen Langelo en Roderesch dicht, omdat de duiker in het Groote Diep wordt vervangen door een brug. Dit alles leidt tot overlast en sluipverkeer op veel plekken, ondanks officiële omleidingsroutes.

‘Normaal ben ik in tien minuten op mijn werk, nu doe ik daar veel langer over,’ zegt de in Lieveren woonachtige Manon van der Heide, die eigenaar is van Card & Zo in Roden. ‘We moeten omrijden via Altena of Langelo. Dat is verre van ideaal, omdat de weg naar Altena smal is en de berm zacht wordt bij hevige regenval.’

Persoonlijk vindt Van der Heide alles ook wel erg lang duren: ‘Het asfalt zit er nu al in en toch is de weg nog 2 tot 3 weken dicht.’

Toch vindt Van der Heide de werkzaamheden rond Lieveren te overzien. Als ondernemer in Roden heeft zij meer problemen met de werkzaamheden rond het centrum. ‘De Kanaalstraat ligt eruit, overal wordt gebouwd, er is een blauwe zone. Er is veel veranderd, en niet op positieve wijze.’ Van der Heide noemt de omleidingsroute ontzettend onduidelijk. Bovendien zijn de winkels moeilijk bereikbaar voor bevoorrading wanneer op vrijdag de weekmarkt plaatsvindt. ‘De communicatie kan beter. De gemeente kan het uitnodigender maken met borden, ook om te voorkomen dat mensen verder rijden naar een ander dorp,’ aldus Van der Heide. Zij noemt het ‘triest’ om te zien dat de Heerestraat leeg is op zaterdagen. ‘Dat heeft echt te maken met de werkzaamheden. En het erge is dat dit nog een hele tijd gaat duren. Straks gaat de rest van de Heerestraat eruit, net als het Julianaplein. Waarom doen ze het Julianaplein nu niet meteen in één keer?’

‘In deze periode is het altijd druk met werkzaamheden,’ geeft verkeerswethouder Alex Wekema aan. ‘Asfalt kan maar in een bepaalde periode worden gelegd en we moeten ook rekening houden met het grondwaterpeil, feestdagen en de Rodermarkt.’ Verkeerskundige Rubert Enter, werkzaam bij de gemeente Noordenveld, verduidelijkt: ‘Asfalt kan alleen bij bepaalde temperaturen verwerkt worden. Daardoor zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden. In heel Nederland zie je dan ook dat de wegwerkzaamheden vooral plaatsvinden in het voorjaar en zomer, want we willen ook geen bladeren in het asfalt in de herfst.’ Bij de brug over het Lieversche Diep heeft het onderhoud in deze periode te maken met de waterstand, waardoor onderhoud aan bepaalde delen van de brug nu gemakkelijker is.

´Als er aan de weg wordt gewerkt, geeft dat altijd overlast,´ aldus Wekema. ´Maar wegen moeten natuurlijk wel goed zijn, anders krijgen we weer klachten over steenslag of gaten in het wegdek. Wegwerkzaamheden betekenen gelukkig ook dat daar iets aan wordt gedaan.´

Overlast beperken

De gemeente probeert de overlast voor het verkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken, volgens Wekema. Dat lukt niet altijd. ´De bus rijdt nu ook een week langer door de Bloemstraat en Meidoornlaan,´ geeft de wethouder aan. ´De aannemer zou eigenlijk nog langer willen, maar dat hebben we weten te voorkomen. Ook zorgen we ervoor dat de bus niet meer over de putdeksels rijdt, want dat zorgde de vorige keer voor veel irritatie.´

Volgens Enter is de afstemming tussen de gemeente en provincie over het algemeen goed, maar de overheden zijn ook afhankelijk van omstandigheden. Daardoor kunnen planningen uitlopen, waardoor toch overlast ontstaat. Zo zou de duiker over de provinciale weg aanvankelijk al voor de zomer worden vervangen, maar liep dit anders door lange levertijden van materiaal. Bij de Noordesch in Lieveren levert het bouwprotocol juist vertraging op. ´Dat protocol geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor andere werkzaamheden,´ geeft Wekema aan. ´Door de verzakkingen in Middenveld zijn we nu veel voorzichtiger. We moeten alles monitoren en veel peilen. Dat is nieuw voor ons en wij moeten hier nog meer ervaring in krijgen, waardoor projecten vaak ook langer duren.´

Niet blijven uitstellen

Enter beaamt dit: ‘Het bouwprotocol vergt doorlopend onderzoek en daar is tijd voor nodig. Je kunt projecten echter niet blijven uitstellen. De duikerbrug tussen Roderesch en Langelo is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Wanneer je dat niet doet, word je gedwongen om andere keuzes te maken. Dan moet je bijvoorbeeld het zware verkeer en de bussen laten omrijden. Dat is ook niet wenselijk.´

De overheden bespreken de wegwerkzaamheden ook altijd met hulpdiensten en politie. ´Uiteraard hebben werkzaamheden consequenties,´ aldus Enter. ´Maar hulpdiensten kunnen altijd overal komen, dankzij ontheffingen of door om te rijden. Misschien kost het een paar seconden meer omdat ze niet de ideale route kunnen rijden, maar het lukt altijd.´